Elena Radonicich sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi, mercoledì 7 maggio 2025, dove probabilmente parlera della sua carriere e dei suoi impegni futuri. L’attrice sarà la protagonista del nuovo film di Elisabetta Sgarbi ‘L’isola degli idealisti’. Tantissimo è il successo che sta conquistando nel mondo della recitazione, diversi sono i ruoli che ha interpretato in questi anni sul piccolo e sul grande schermo in film e fiction come: Tutto parla di te, In My Room, Il commissario Montalbano, La porta rossa, Sopravvissuti, Il grande gioco e altri ancora.

Chi è Elena Radonicich? Carriera e curiosità sull'attrice/ Tutto quello che c'è da sapere su di lei

Qualche mese fa l’abbiamo vista anche nei panni di protagonista su Rai Uno nella fiction Brennero. Per quanto riguarda la sua sfera personale Elena Radonicich è sempre stata molto riservata, infatti preferisce tenere la sua vita privata lontana dai riflettori e dal gossip. Non sono molte le informazioni che si conosco sul suo privato, sappiamo però che è stata sposata con l’attore Gaetano Bruno, dal loro amore è nata la figlia Anna.

Elena Radonicich, l’amore giunto al capolinea con Gaetano Bruno e altre curiosità

I due attori sono stati legati sentimentalmente per anni, hanno anche lavorato insieme nella fiction ‘La porta rossa’ e nel 2015 è nata la loro unica figlia, Anna. Non sono noti i motivi della separazione, ad ufficializzarla nel 2022 è stato l’attore durante un’intervista con queste parole: “Con Anna, che ha 6 anni, sono attento, presente. Anche se ci siamo separati, io e sua mamma le diamo tutta la sicurezza affettiva di cui ha bisogno”.

Elena Radonicich ha una vistosa cicatrice sul labbro, in un’intervista concessa a Repubblica ha rivelato che era davvero scalmanata fino all’età di tredici anni. La cicatrice è stata la conseguenza di una gara in bicicletta con un amico, lei voleva andare più veloce. A detta sua non era bello all’inizio guardarsi allo specchio e vedere la cicatrice, poi però si è abituata. Ha anche raccontato che finiva spesso in ospedale perché era molto spericolata.

