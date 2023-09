Elena, ragazza disabile insultata dopo annuncio online/ “Cercavo un’inquilina, mi hanno detto di tutto…”

Storie Italiane ha intervistato Elena, una ragazza disabile, che ha pubblicato sui social un annuncio in cui cercava una inquilina che potesse aiutarla la mattina e la sera con il letto. Purtroppo sono usciti allo scoperto i famosi leoni da tastiera che hanno subissato di insulti la povera ragazza con delle vere e proprie cattiverie gratuite. La giovane ha spiegato in diretta tv su Rai Uno: “Ora ho paura che questi insulti possano condizionare le possibile coinquiline a cui ho offerto una possibilità. Io ho chiesto di darmi una mano la sera per andare a letto in cambio dell’affitto e darmi una mano la mattina per alzarmi dal letto”.

Di fatto Elena offre una stanza gratis per un impegno di 20 minuti al giorno, sottolinea anche l’inviata di Storie Italiane. “E’ veramente poco l’aiuto che chiedo – ha continuato Elena – io ho già un assistente e non lo sto cercando, sto cercando solo un’inquilina e mi dispiace che la gente non lo capisca”. Ma cosa le hanno scritto sui social? “Mi hanno detto che sto cercando di assumere una badante in nero, che da me verrebbero solo persone disperate, e che devono stare dietro ad una poveretta che soffre nel suo corpo”.

ELENA, RAGAZZA DISABILE INSULTATA SUI SOCIAL: “L’HANNO DEFINITA POVERETTA MA…”

Monica, l’inviata di Storie Italiane, aggiunge parlando della storia della giovane disabile: “L’hanno definita una poveretta ma vi assicuro che non lo è affatto, ha una vita sociale piena, un piccolo aneddoto che mi ha detto è che quando era con l’inquilina di prima spesso era lei che tornava più tardi la sera”. Elena ha quindi ripreso la parola: “Vorrei trovare una coinquilina perchè non vorrei tornare indietro dopo quattro anni di fatica per realizzare tutto questo, sicuramente non tornare indietro a vivere a casa dei miei genitori”.

Eleonora Daniele ha commentato la vicenda, spiegando: “Sei proprio carina Elena, lascia perdere ciò che ti hanno scritto sui social perchè oggi avrai tanti commenti positivi, grazie per averci fatto conoscere questa storia. Scrivete ad Elena – ha proseguito Eleonora Daniele – oppure scrivete alla nostra redazione per manifestare la vostra vicinanza e il vostro affetto”.











