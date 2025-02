Irama, in gara a Sanremo 2025 con “Lentamente”, parla di un amore che fa male, di una donna che definisce “fredda come la neve” e di un sentimento che spegne la sua capacità di sognare. Dunque, un amore che non è quello che certamente l’artista vorrebbe nella sua vita reale. Ma, a proposito di vita privata, cosa sappiamo della situazione sentimentale di Irama? L’artista, Filippo Maria Fanti, ha una fidanzata? Le informazioni che ci arrivano non sono ufficiali: si tratta dunque di indiscrezioni.

Queste ci dicono che Irama è stato avvistato con una donna la scorsa estate e anche nei mesi successi sono continuati ad arrivare segnali che hanno lasciato pensare che tra loro ci fosse qualcosa. Lei si chiama Elena Rose ed è un’artista venezuelana che ha collaborato con grandi artisti come Maluma e Selena Gomez.

Ma perché Elena Rose sarebbe la fidanzata di Irama? I due sono stati avvistati insieme la scorsa estate per la prima volta e poi, successivamente, la ragazza si è mostrata ai suoi concerti, con numerose storie su Instagram. Oggi, che Irama è impegnato a Sanremo 2025, la fidanzata Elena Rose continua a fare il tifo per lui. “Guerriero, nessuno come te” ha scritto sui social la cantante venezuelana, che dunque sembra legata ad al cantante da qualcosa che è più di un’amicizia.

Elena Rose, la fidanzata di Irama che gli avrebbe rubato il cuore, è nata a Miami e ha origini venezuelane. È una cantante latin pop che in carriera ha duettato con artisti importanti. I due hanno lavorato insieme ad un brano, “El Peso De Un Ángel”, che è stato distribuito sul mercato latino con un buon riscontro. Nei mesi successivi, i due sono stati paparazzati insieme, lei è andata a vari suoi concerti e a Natale 2024 i due hanno aiutato i senzatetto di Milano insieme all’organizzazione City Angels. Dunque, si tratterebbe di una conoscenza che va ben oltre l’amicizia.

