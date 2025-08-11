Elena Rose, tutto quel che sappiamo sulla presunta love story con Irama: la cantante di origine venezuelana è fidanzata con l'ex talento di Amici?

Irama ed Elena Rose stanno insieme? Regna il mistero dopo i rumor e gli avvistamenti di coppia

Da qualche tempo a questa parte, la vita sentimentale di Irama è un rebus. Difficile capire se ci sia una fidanzata o meno nella sua vita, certo è che gli ultimi avvistamenti con una donna risalgono allo scorso febbraio. Nel periodo del Festival di Sanremo, infatti, Irama era stato pizzicato in compagnia della cantante venezuelana Elena Rose, anche se i primi avvistamenti risalgono ad alcuni mesi prima. Ad oggi tuttavia regna il silenzio sulle questioni di cuore del cantante.

Lo stesso Irama non ama parlare più di tanto di gossip, soprattutto dopo le tante chiacchiere e i rumor sulle precedenti relazioni. Inevitabile che se ne parli, d’altra parte l’ex talento di Amici ha grande notorietà e anche la sua vita privata è finita sotto i riflettori. In passato, ha avuto una storia con Victoria Stella Doritu, che sarebbe l’ultima fidanzata prima di Elena Rose.

Elena Rose, chi è? Tutto ciò che sappiamo della presunta fidanzata di Irama

Benché le voci sulla sua storia d’amore con la cantante Elena Rose si rincorrano da diversi mesi, non ci sono aggiornamenti concreti sulla coppia. Anche perché entrambi continuano a dribblare il gossip, mantenendo blindati – da questo punto di vista – i propri profili social. Della ventinovenne di origini venezuelane sappiamo che ha avviato la sua carriera esibendosi in pub e locali, fino ad arrivare a collaborazioni prestigiose, come quella con Ricky Martin.

Il grande successo arriva nel 2019, con la canzone Dollar, che le apre nuove strade professionali, con nuove collaborazioni assieme ad altri artisti di calibro internazionale, come Selena Gomez e Maluma. Tra i suoi brani più conosciuti ci sono Sandunga e Fenomenal.

