Elena Rose è la fidanzata di Irama? Bocche cucite sul cantante

Irama torna in gara al Festival di Sanremo 2025 e questa sera farà parlare direttamente la musica con la sua Lentamente. Il giovane artista lanciato al successo da Amici di Maria De Filippi, spesso finisce in pasto al gossip, una materia dalla quale ha sempre voluto tenersi ben distante nel corso degli anni, ma stando alle ultime ricostruzioni lanciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Irama avrebbe una storia con Elena Rose, giovane modella che potrebbe essere la sua nuova fiamma. Niente di ufficiale, anche se i due sono stati pizzicati insieme in diverse occasioni, come la scorsa estate, quando sono stati paparazzati in un bar in un momento di dolce compagnia.

Poi Irama, che in passato è stato legato tra le altre ragazze anche a Giulia De Lellis, sarebbe stato accompagnato da Elena Rose al Tim Summer Hits in una delle serate nelle quali il cantante di Carrara si è esibito.

Irama e le fidanzate prima di Elena Rose: “A volte tornano fuori”

Era il 2019 l’anno in cui Irama era fidanzato con l’influencer Giulia De Lellis, già ampiamente nota alle cronache rosa per via della sua storia con Andrea Damante e poi con Andrea Iannone. Irama in quel periodo finì al centro di una curiosa vicenda, venne etichettato anche come farfallone dopo che numerose sue ex erano tornate a farsi sentire, proprio nel momento di maggior successo dell’artista, che in una intervista concessa al Maurizio Costanzo Show ammise: “A volte tornano fuori quando fa più comodo, ne sbucano tante. Adesso sto bene, sono felice insieme ad una ragazza che mi piace e con cui voglio condividere molto” si sfogò Irama a riguardo.

Negli anni a venire, tra le frequentazioni addossate a Irama abbiamo visto anche quella con la modella Khady Gueye alla ballerina Ana Yanirsa, adesso nel suo cuore ci sarebbe invece spazio per la bella Elena Rose.