Elena Rose, chi è la fidanzata di Irama? Arista venezuelana, cresciuta a Miami: ora vive a Milano. I due avvistati insieme in più di un'occasione

Si chiama Elena Rose la fidanzata di Irama, o presunta tale. Nata a Miami da genitori del Venezuela, ha collaborato con la cantante Messico-americana Becky G, pubblicando poi i suoi primi brani da sola. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandissimi artisti in giro per il mondo: tra questi Shakira e Jennifer Lopez, solo per citarne alcuni. Classe 1995, Elena Rose, che all’anagrafe si chiama Andrea Elena Mangiamarchi, è cresciuta tra Miami e Puerto Rico. Ma come è nata la conoscenza – e presunta storia d’amore – con Irama? I due sono stati visti insieme nel 2024 a Milano per la prima volta e da quel momento sono stati più volte paparazzati insieme ma da parte dei due non è mai arrivata alcuna ufficialità in merito al loro rapporto.

Il cantante, che nel 2025 ha preso parte nuovamente al Festival di Sanremo, avrebbe dunque una storia con Elena Rose, oltre ad un progetto professionale con lei. I due si sono trovati spesso agli stessi eventi milanesi e questo ha lasciato pensare che tra i due ci fosse del tenero. Lei, inoltre, lo avrebbe accompagnato anche allo show Radio Zeta Future Hits Live 2024, mostrandosi al suo fianco. Nonostante ciò, come abbiamo già sottolineato, i due non hanno mai ufficializzato la loro storia d’amore (o presunta tale).

Elena Rose, fidanzata di Irama: ha ritrovato l’amore con lei?

Irama avrebbe ritrovato l’amore nel 2024 con Elena Rose, la cantante venezuelana incontrata dopo la fine della storia con Victoria Stella Doritou, la modella di origini cipriote. A quanto pare, stando al suo profilo social, Elena Rose vivrebbe a Milano: questo lascia pensare che la storia d’amore con Irama prosegua nel migliore dei modi, visto che lei avrebbe lasciato gli Stati Uniti e il Sud America per trasferirsi in Italia, dove si snoda tra concerti nel Belpaese e il resto d’Europa, dove è molto apprezzata.