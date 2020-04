Elena Santarelli “A volte fatico ad alzarmi”/ “Quarantena? Vivo momenti difficili”

Pubblicità

Elena Santarelli ha ammesso le difficoltà nel vivere l’isolamento da Coronavirus. E’ già la seconda volta che la showgirl parla della quarantena, e anche in questa occasione lo ha fatto come ospite della trasmissione Italia Sì, condotta da Marco Liorni e in onda su Rai Due. La scorsa settimana la Santarelli si era commossa nel chiedersi “quando finirà tutto questo, quando ci penso vedo i miei figli correre incontro ai nonni e abbracciarsi”. Stavolta per discutere dell’argomento dell’isolamento per limitare il Coronavirus, una condizione che sta vivendo quasi tutto il mondo – e che dura, almeno in Italia, da quasi due mesi – la trasmissione ha chiamato Domenico Mazzullo, uno psichiatra, per provare a capire in maniera professionale come sia possibile superare eventuali difficoltà in questa condizione che naturalmente ha preso tutti alla sprovvista, e che rappresenta un qualcosa di mai vissuto prima.

Alla domanda su come si stesse affrontando questa situazione a livello psicologico, Elena Santarelli ha manifestato tutte le sue difficoltà, ammettendo che certe mattine fa davvero fatica ad alzarsi. “Poi lo faccio e affronto la giornata” ha aggiunto, per poi rivelare come alcune amiche stiano vivendo decisamente male la quarantena. “Mi hanno rivelato di non voler uscire e di essersi assuefatte alla quarantena”. Un atteggiamento che il dottor Mazzullo ha bollato come “allarmante”, sostenendo che assuefarsi a questa condizione non va bene perché la nostra vita “è insieme agli altri, non isolati”. Verissimo, ma è anche vero che in queste lunghe settimane possono emergere simili difficoltà; dopo tutto ciascuno reagisce in maniera diversa e probabilmente questo dipende anche dalla vita cui si era abituati in precedenza; è sicuramente favorevole, da questo punto di vista, un aiuto psicologico per evitare che la lunga quarantena incida profondamente sulle singole persone.

ELENA SANTARELLI: LA MALATTIA DEL FIGLIO GIACOMO

Elena Santarelli – che all’inizio del mese ha rivelato di aver avuto il Coronavirus – se non altro ha espresso pubblicamente le sue difficoltà: una condizione che, magari esprimendola in maniera diversa, ha toccato ognuno di noi. La showgirl, sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi, aveva vissuto un dramma di tutt’altra natura quando al figlio Giacomo, il primogenito, era stato diagnosticato un tumore. In quei momenti terribili la Santarelli si era dimostrata una grande combattente, fino a che il piccolo Giacomo aveva vinto la sua battaglia. Questa contro il Coronavirus è una lotta se vogliamo di tipo diverso, perché per qualcuno riguarda solo il non poter uscire di casa; c’è però sempre bisogno di guardare più in là, banalmente in questo momento anche solo alla Fase 2 che dovrebbe scattare lunedì 4 maggio.



