Showgirl, attrice e conduttrice, Elena Santarelli ha cominciato la sua carriera da giovanissima, sfilando per grandi stilisti come Giorgio Armani e non soltanto. Nel 1998, a 17 anni, ha vinto il concorso italiano Elite Model Look, cominciando anche contemporaneamente una carriera televisiva: è stata prima valletta per l’Eredità sulla Rai, dopo ancora conduttrice di Stadio Sprint con Enrico Varriale.

Elena Santarelli chi è, il marito Bernardo Corradi/ L’amore per i figli: la malattia superata di Giacomo

Diverse le esperienze televisive di Elena Santarelli, che ha spesso condotto programmi o ricoperto ruoli come opinionista. Per quanto riguarda la sua vita privata, Elena Santarelli è felice ormai da vent’anni al fianco di Bernardo Corradi, ex calciatore e oggi allenatore delle giovanili. I due sono convolati a nozze nel 2014 e hanno avuto due figli, vivendo anche anni complicati.

Enrico Santarelli e Patrizia Righetti, chi sono i genitori di Elena Santarelli/ L'infanzia a Latina e...

Al primogenito Giacomo, nato nel 2009, nel 2017 è stato diagnosticato un tumore al cervello. Una diagnosi terribile che ha gettato nello sconforto la famiglia, che ha continuato però a lottare per Giacomo. Elena Santarelli e il marito, che da meno di un anno avevano avuto un’altra bimba, Greta, si sono ritrovati a vivere anni complessi. “Tuo figlio ha un tumore. Vivrà? Morirà? Nessuno può risponderti, le percentuali non possono essere la risposta: ogni caso è a sé. E vivi così per anni, in compagnia della paura” ha raccontato Elena Santarelli.

Elena Santarelli, chi è: “Con Bernardo amore vero”

Dopo due anni di terapie e diversi interventi chirurgici, il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi è guarito. Nel 2019 la bella notizia, anche se la loro vita non è più la stessa: la famiglia, infatti, vive sempre con la paura che la malattia possa tornare e per quello il piccolo Giacomo viene sottoposto di continuo a controlli periodici. La malattia ha però portato Elena e suo marito a capire quali siano le priorità.

Malattia Giacomo, figlio di Elena Santarelli/ "È un ragazzino felice, non è arrabbiato con la vita"

I due di recente hanno festeggiato undici anni di matrimonio: un amore saldo il loro, che ha superato anche la tempesta. “Il nostro è un amore vero – ha rivelato solo poche settimane fa Elena – Non è fortuna, dietro c’è tanto impegno”.