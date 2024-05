Elena Santarelli, chi è e carriera/ I primi passi nella moda, il successo in tv e le esperienze da attrice

Elena Santarelli, chi è e carriera: dalle passerelle al grande successo in tv

Modella, conduttrice, attrice e non solo, Elena Santarelli è una figura a tutto tondo nel panorama televisivo italiano. Nata a Latina nel 1981, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della moda sfilando per stilisti del calibro di Giorgio Armani e Laura Biagiotti e vincendo nel 1998 il concorso italiano Elite Model Look. Una bellezza che non è stata minimamente scalfita negli anni e che, a dispetto dell’età che avanza e degli haters social che la tacciano di usare Photoshop, continua ancora oggi a risplendere.

Archiviato il mondo delle passerelle, si è avvicinata al piccolo schermo con la partecipazione televisiva che le ha spalancato le porte del successo: il ruolo di valletta a L’eredità, tra il 2002 e il 2004, al fianco di Amadeus. A seguire, ha condotto con Enrico Varriale il programma sportivo Stadio Sprint su Rai 2 nel 2004/05, per poi partecipare sempre nel 2005 a L’isola dei famosi. In tv ha anche affiancato Alfonso Signorini nel 2010 nel talk show Kalispéra, mentre dal 2018 è opinionista di Italia sì su Rai1 con Marco Liorni.

Elena Santarelli tra cinema, televisione e vita privata

Elena Santarelli nel corso della sua carriera si è anche avvicinata al mondo della recitazione, tra piccolo ma soprattutto grande schermo. Il debutto al cinema è arrivato nel 2003 nel film di Carlo Vanzina Il pranzo della domenica. A seguire ha ottenuto grande successo in Vita smeralda di Jerry Calà nel 2006, mentre tra le sue ultime partecipazioni cinematografiche figura Se mi vuoi bene del 2019, per la regia di Fausto Brizzi.

In televisione, invece, ha registrato numerosi episodi della sit-com Camera Café tra il 2004 e il 2007, mentre nel 2011 è comparsa in un episodio della fiction di Rai1 Don Matteo. Passando dalla carriera al fronte sentimentale, Elena Santarelli è legata dal 2006 all’ex calciatore Bernardo Corradi: la coppia è convolata a nozze nel 2014 e dal loro amore sono nati due figli, Giacomo e Greta Lucia.

