Elena Santarelli/ “Con Bernado Corradi ci siamo allontanati” (Domenica In)

Elena Santarelli torna negli studi televisivi di “Domenica In” da Mara Venier per promuovere “Una mamma lo sa”, il libro in cui ha voluto raccontare senza filtri la terribile malattia del figlio. Su Instagram la showgirl ha raccontato come è nato: “non avrei mai pensato di scrivere un libro, soprattutto con questo tema. Negli ultimi 2 anni ho finto davanti a tutti ma non ho mai finto con me stessa davanti allo specchio, poi chissà perché avevo il timore di mostrare la mia fragilità materna, in fondo ogni mamma vuole proteggere il proprio figlio, questa recita l’ho pagata a duro prezzo e grazie a questo libro ho tirato fuori tutto senza filtri… Questo vuole essere un libro di speranza, perché noi abbiamo visto la luce (senza mai dimenticare chi non ha potuto vederla questa luce) il tumore non può vincere sempre”. Non solo, la Santarelli ha anche precisato: “l’ho scritto prima di tutto per aiutare l’associazione Heal, tutto il ricavato delle vendite andrà alla onlus” ha detto la conduttrice e aggiunto: “Grazie al libro sono riuscita a raccontarmi senza filtri”.

Elena Santarelli e la malattia del figlio Giacomo

E’ stato uno dei momenti più brutti della sua vita. Elena Santarelli oggi è una donna felice, ma guardando al passato ricorda la malattia del figlio Giacomo con grandissimo dolore. “Desideravo io la sua massa maligna. Volevo rasarmi a zero come lui dopo le chemio, ma i medici me lo hanno impedito. La nostra vita, dopo anni all’inferno, ricomincia da due parole: follow up” ha detto la showgirl che dalle pagine di Grazia ha raccontato anche per la prima volta di una crisi vissuta con il marito Bernardo Corradi. “Subito dopo la scoperta del tumore, per qualche settimana, ci siamo allontanati. Ognuno voleva vivere il dolore a modo suo. Poi abbiamo combattuto insieme. Io sono stata spesso nervosa, intrattabile, ma mio marito è stato bravissimo a sopportarmi nonostante fosse devastato” ha rivelato la showgirl che si è poi soffermata su quello che ha visto nelle corsie d’ospedale: “ho visto genitori litigare davanti ai bambini, mogli lasciate dai mariti, uomini capaci di tradire le compagne impegnate ad accudire i figli ricoverati”.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi: “il nostro amore ci lega a nostro figlio”

Una crisi passeggera quella tra Elena Santarelli e Bernardo Corradi dovuta al momento difficile e complicato vissuto per la malattia del figlio. L’amore ha vinto e oggi la famiglia è felice accanto al piccolo Giacomo guarito da un terribile tumore. “L’enorme amore che esiste tra Bernardo e me da ben 14 anni e quello che ci lega a nostro figlio” ha detto la Santarelli che sui social è scoppiata a piangere nel condividere con i fan la prima copia del libro “Una mamma lo sa” in cui si è raccontata senza filtri come non aveva mai fatto prima d’ora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA