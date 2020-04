Elena Santarelli contro Soleil Sorge, lite social/ “Hater invidiosa e ignorante”

Negli ultimi giorni Soleil Sorge è stata al centro di numerose polemiche, scoppiate soprattutto dopo un post pubblicato su Instagram e duramente attaccato dal giornalista Alberto Dandolo per una presunta fuga in Repubblica Dominicana. Oggi, dopo giorni di pesanti accuse, Soleil ha deciso di rompere il silenzio e svelare che questa fuga non c’è mai stata e che la foto risale al passato. Il primo sfogo social, dunque, è proprio contro Dandolo. “Errata corrige! – ha esordito – 1. La foto è vecchia, chiamasi ‘ricordi’; 2. Fuga? Sapete che avevo programmato questo viaggio da tempo ed ero qui anche prima della chiusura delle frontiere; 3. È una pandemia globale. Siamo tutti in quarantena; 4. La ragazzina potrebbe spiegarti che il punto G non si trova sul fondoschiena.” Ha così concluso: “Triste il bisogno di riferimenti sessuali provenienti solo dal subconscio; 5. Ma soprattutto… Ha tradotto male. Ho scritto: ‘Distanze sociali? È una vita che mi preparo per affrontarle’”.

Soleil Sorge Vs Elena Santarelli: botta e risposta social

Ma Alberto Dandolo non è stato l’unico a darle contro. Soleil Sorge – reduce dall’avventura a Pechino Express 2020 – è stata nelle ultime ore punzecchiata anche da Elena Santarelli. Un commento, quello della showgirl, giunto fino alla diretta interessata: “Mi preoccupa di più chi la segue”, ha scritto la Santarelli. Soleil ha poi replicato: “Mi hanno mandato questi screen di commenti sotto il post del soggetto di cui vi parlavo ieri. Queste ‘donne’ sono ‘personaggi pubblici’, purtroppo. Le do del lei perché non la conosco e ha anche una certa età, ormai, perciò evito di andare oltre coi miei pensieri sulla sua persona”. Così ha continuato con parole ancora più pesanti: “Ma dovrebbe seriamente rivalutare le sue priorità. Magari se dedicasse più tempo alla proprio felicità, anziché agire da hater invidiosa e frustrata, ma soprattutto ignorante, anche la sua carriera tornerebbe ad avere un senso senza tutta questa disperazione. Ma soprattutto non dovreste ridurvi a preoccuparvi di chi mi segue, tanto voi i follower li comprate. In bocca al lupo, vi auguro gioia e serenità”. La Santarelli replicherà?



