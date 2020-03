Elena Santarelli/ “Coronavirus? Io e Bernardo Corradi non siamo una coppia a rischio”

Oggi ospite di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta, Elena Santarelli ha detto la sua sul difficile e delicato momento che il nostro paese sta attraversando a causa dell’epidemia. In particolare si punta l’accento sulla permanenza forzata a casa e su come questo può influire sulle famiglie e, più nello specifico, sulle coppie. In merito la Santarelli ha ammesso: “Stiamo vivendo bene questa situazione in famiglia e sono sincera, non lo dico perchè sono in diretta su Rai1”, e ha poi aggiunto, come riporta la NostraTv “prima ho sentito che avete parlato di coppie non collaudate: io e mio marito Bernardo non corriamo pericoli, la vita ultimamente ci ha unito ancora più di prima.” Tuttavia tiene a precisare che “Purtroppo, però, questa chiusura forzata può diventare invece pericolosa per famiglie nelle quali ci sono dissidi”.

Elena Santarelli e gli auguri speciali per Bernardo Corradi

Un’analisi abbastanza chiara del problema, che tuttavia non sembra affatto toccare Elena Santarelli e suo marito Bernardo Corradi che di questioni davvero difficili, nell’ultimo anno, ne hanno affrontate parecchie. Intanto sui social poche ore fa proprio la Santarelli ha dedicato un messaggio speciale al compagno per il suo compleanno. “Bernardone del mio cuore”, ha esordito “Se dovessimo spiegare, in pochissime parole, il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore”. E continua, sempre citando la nota canzone di Francesco Gabbani ‘Viceversa’: “Basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Buon compleanno, ti amo”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA