Elena Santarelli/ Costanzo la difende: “vorrei insultare i tuoi hater” (L’Intervista)

Elena Santarelli è la prima ospite de “L’Intervista“, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo che ritorna da giovedì 19 marzo 2020 in seconda serata su Canale 5. Un’intervista che si preannuncia davvero imperdibile visto che la showgirl si racconterà a cuore aperto soffermandosi sulla grande battaglia vinta dal figlio Giacomo contro il cancro. Un momento terribile della sua vita, una tragedia che la showgirl ha deciso di condividere sui social per dare forza e coraggio a tantissime famiglie che si ritrovavano a vivere la stessa medesima condizione. Dalle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, Maurizio Costanzo si è soffermato proprio sull’incontro con la Santarelli rivelando in anteprima: “un’intervista molto commovente, dove lei parla della sua battaglia per il figlio malato di tumore…Una battaglia per ora vinta, per fortuna…”. Non solo, lo storico giornalista e conduttore ha anche puntato il dito contro i tantissimi hater che l’hanno giudicata ed attaccata sui social: “è stata forse la cosa più dolorosa di questa storia dopo la malattia…Gente che l’ha accusata di non volere bene al figlio perchè ha continuato a lavorare…Ma come si permettono?! Vorrei incontrare uno di questi bulli per insultarlo personalmente…”.

Elena Santarelli e il Coronavirus: “ora abbiamo il tempo di apprezzare le cose per cui gioire”

Intanto Elena Santarelli sui social ha postato un lunghissimo video dedicato all’emergenza sanitaria da Coronavirus che da settimane ha colpito il nostro paese. Una tragedia immane di vittime che ha spinto la showgirl a fare una sorta di “punto della situazione” invitando tutti i suoi followers (e non solo) ad un’attenta riflessione sul senso della vita e su chi continua a non rispettare la regola basilare: ossia il non uscire. “Questo video è rivolto a tutti quelli che non hanno ancora capito la situazione che l’Italia sta attraversando. Un bacio da una mamma che ha passato una piccola, piccolissima tempesta. Piccola come un granello di sabbia” ha detto la Santarelli che si è poi soffermata proprio sulle continue lamentale da parte di tantissime persone che non riescono proprio a starsene a casa nonostante il decreto e i divieti emessi dal Governo. “Vorrei parlare a tutte quelle persone che si lamentano senza avere veri motivi per farlo e non a quelle che ogni tanto scherzano, come me, nella consapevolezza che questo momento è tragico” ha detto la Santarelli che si è poi spinta oltre facendo una riflessione personale. “Sono a casa, ma sono in una casa con tutti i comfort per mia fortuna e gratitudine. Ho un terrazzo e quando lo guardo dico ‘signore, grazie’. Ci sono tante cose per cui gioire ed essere grati, ma davvero tante ed ora abbiamo il tempo di apprezzarle e di capire quali siano. Noi siamo chiuse in casa, ma ci sono persone che sono chiuse in ospedale da mesi” ha detto la showgirl.

Elena Santarelli: “non è un gioco”

Non solo, sul finale Elena Santarelli quasi in lacrime ha sottolineato come questa emergenza da Covid 19 non sia un gioco. “È un momento di forte riflessione per tutti, compresa. Scriviamo tutti i buoni motivi per essere felici, nonostante la tragedia e appendiamoli sul nostro frigorifero per sorridere ancora di più” ha detto con la voce rotta dall’emozione la showgirl che sul finale ha voluto mandare un bacio a tutti i suoi followers. “Un bacio da una mamma che ha passato una piccola, piccolissima tempesta. Piccola come un granello di sabbia. Una mamma che ha imparato a sorridere ancora di più” – ha scritto la Santarelli invitando poi tutti a restare a casa: “rimanete a casa, fatelo per tutte le persone più deboli, per i nostri figli, per i nostri genitori e per tutte le persone anziane. Grazie”.



