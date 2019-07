Elena Santarelli, dedica a Bernardo Corradi/ Foto: “senza te come avrei fatto”

Elena Santarelli ringrazia il marito Bernardo Corradi per tutto l’amore e l’appoggio che le ha sempre dato, anche nei momenti più difficili. Forte e coraggiosa, la showgirl ha sempre affrontato a testa alta tutte le difficoltà della vita potendo contare in ogni situazione sull’uomo che ha scelto come marito e padre dei suoi figli. Quello tra Elena Santarelli e Bernardo Corradi è un amore con la A maiuscola, coronata dalla nascita di due splendidi bambini, Giacomo e Greta e che diventa sempre più forte con il tempo. Una coppia unita e complice che vive nella semplicità condividendo, spesso, i momenti che trascorrono insieme sui social. Lontani dal gossip e dai pettegolezzi, Elena e Bernardo Corradi rappresentano l’una la forza dell’altro ed oggi che, insieme, sono riusciti a superare il momento più difficile della loro vita, la Santarelli ha dedicato delle parole speciali al marito.

ELENA SANTARELLI, DEDICA AL MARITO BERNARDO CORRADI: SENZA TE COME AVREI FATTO”

Con una foto di coppia pubblicata su Instagram, Elena Santarelli sorprende il marito Bernardo Corradi. “Ma che ne sanno gli altri di noi 2. Senza te come avrei fatto. Hanno ragione quando ci dicono che ci somigliamo. Coltivate l’amore se potete“, ha scritto la showgirl ricevendo tantissimi like e commenti da parte dei followers. “Vi avevo visti a Formentera e mi sono innamorata della vostra famiglia. Siete uno spettacolo di bellezza e di amore”, “Siete stupendi e due rocce immense”, “Siete la prova che l amore vero esiste e che può cambiarci la vita”, “Una delle poche coppie televisive che stimo veramente….”, “Siete una forza tutti e 4 stupendi esempi di amore”, scrivono i fans.







