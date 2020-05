Elena Santarelli/ “Dopo la malattia di mio figlio Giacomo la paura non mi abbandona”

Pubblicità

Elena Santarelli ne ha vissute davvero tante nei mesi scorsi. Inevitabilmente il dramma vissuto a causa della malattia del figlio Giacomo, ammalatosi di una forma di tumore cerebrale, l’ha segnata per sempre. La paura, l’ansia e i timori di quel periodo sono indimenticabili e la showgirl lo ribadisce nel corso di un’intervista concessa al settimanale Telesette. “In ospedale ho conosciuto madri che hanno perso i propri figli. – ha raccontato la Santalli, per poi sottolineare che – Io sono fortunata, Giacomo è a casa con noi, ma la paura, quando si vive una cosa così, non ti abbandona più.” E infatti, anche quando il peggio è scampato, il timore ti accompagna sempre: “Quando ti succede una cosa brutta, il cervello si adopera a combattere e, spesso, il dolore è qualcosa che si vive da soli. Se soffro lo faccio nella mia intimità, lontano dai social e dalla tv.” ammette.

Elena Santarelli: “Qualche anno fa ero diversa. Saggi si diventa”

Elena Santarelli fa stabilmente parte dei “quattro saggi” di ItaliaSì DI Marco Liorni con Rita Dalla Chiesa, Manuel Mortuzzo e Mauro Coruzzi. È stato proprio il conduttore a sottolineare che tutti e quattro sono accomunati da esperienze di vita importanti e, soprattutto, dal coraggio. Qualche giorno fa ha voluto inoltre ringraziare una dottoressa che l’ha supportata durante la malattia del figlio Giacomo. Nel corso dell’intervista su Telesette, la Santarelli ha inoltre ammesso di essere molto maturata anche grazie all’esperienza difficile: “Saggi si diventa: qualche anno fa ero diversa. Maturando sono diventata giusta per un programma come Italia Si.” ha concluso.



