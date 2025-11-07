Nervi tesi a La Volta Buona tra Elena Santarelli e Antonella Elia, quest’ultima si lamenta: “Ma perchè ti infili?”.

La puntata odierna de La Volta Buona ha offerto un focus sui segreti della longevità, sia dal punto di vista degli stili di vita che degli accorgimenti per la salute. Spicca il racconto di Antonella Elia che, con fierezza, racconta della sua pratica quotidiana dei 5 Tibetani; un argomento affrontato con il sorriso dai presenti ma che per lei, come dimostrato questo pomeriggio, merita particolare attenzione. La showgirl più volte ha tentato di argomentare a proposito della sua pratica e, vedendosi sovrastata da altre voci, ad un certo punto ha battibeccato non poco con Elena Santarelli!

Antonella Elia, chi è: età, genitori, compagno e malattia/ Cosa fa oggi la celebre soubrette

“Mi fai parlare un attimo?!”, ha tuonato ad un certo punto Antonella Elia proprio mentre cercava di spiegare la valenza quotidiana dei 5 Tibetani. La showgirl, in particolare, si è riferita ad Elena Santarelli che in parallelo tentava di concludere il suo discorso. Appurata la ‘bacchettata’ da parte della collega ha dunque replicato con una battuta pungente seppur ironica: “Non so se ti rilassano tanto questi 5 tibetani!”. A questo punto la Elia ha replicato per le rime: “Non è questo, è che non riesco a parlare perchè ti infili”.

Antonella Elia: padre morto in incidente d'auto, il tumore e il matrimonio con fidanzato Pietro Delle Piane

Elena Santarelli e Antonella Elia battibeccano a La Volta Buona, Caterina Balivo ironizza: “Oggi non li hai fatti questi 5 Tibetani…”

Elena Santarelli ha affrontato con il sorriso le piccole scintille a La Volta Buona con Antonella Elia, limitandosi a sottolineare: “Siamo in diretta…”. Se la ride nel frattempo Justine Mattera che ironizza: “Dai, una piccola rissa”. Un siparietto più divertente che incandescente al quale partecipa anche Caterina Balivo che con una battuta cerca di stemperare la tensione: “Antonella, direi che oggi non li hai fatti questi 5 Tibetani, e si vede!”.