Elena Santarelli, gaffe tv “Ciao Valerio Scanu”/ Ma il cantante non è in collegamento

Pubblicità

Simpatica gaffe da parte di Elena Santarelli durante la puntata odierna di ItaliaSì, su Rai Uno. Il programma condotto da Marco Liorni ha mandato in onda un servizio su Valerio Scanu, e quando rientrati in studio la bella showgirl pensava che il cantante sardo fosse in diretta. “Ciao Valerio”, ha esclamato la moglie di Bernardo Corradi, al che Liorni si è messo a ridere fermandola “No Valerio non è in diretta”. La Santarelli ha comunque saputo destreggiarsi benissimo, spiegando: “Avrei voluto dire a Valerio che durante la pandemia non ha sprecato il suo tempo, il Papa ha infatti detto che peggio di questa crisi c’è solo lo sprecarla”. Nel servizio mandato in onda dal programma mattutino, l’ex concorrente di Amici ha raccontato come ha passato il periodo di lockdown: “Ho trascorso il lockdoww come tanti dentro casa – ha detto – un po’ a cucinare e un po’ a mangiare e a studiare, ho fatto tre esami all’università. Hanno funzionato molto le videochiamate con amici, parenti ecc”.

Pubblicità

ELENA SANTARELLI, GAFFE CON VALERIO SCANU. IL CANTANTE PRESENTA IL SUO NIPOTINO

ItaliaSì ha quindi mandato in onda anche una videochiamata di Scanu con il nipotino Marco. “Sei bono, somigli tutto a tuo zio”, scherza il cantante che poi aggiunge: “Lo vuoi un cavallino piccolo che zio te lo regala? Poi appena torno zio ti insegna tutte le parolacce”. Scanu ha espresso il desiderio di poter rivedere il prima possibile i suoi parenti che sono in Sardegna, cosa che ricordiamo è possibile dallo scorso 3 giugno, da quando cioè è scattata la ripresa della libera circolazione fra le regioni. “Mio nipote Marco – ha continuato – già prende in mano strumenti musicali e cerca di suonare, inizia a parlare, speriamo…”. Ovviamente Scanu ha passato il periodo di quarantena anche a suonare e a cantare, la cosa che gli riesce meglio: “A livello musicale ci siamo organizzati con dei duetti con colleghi e musicisti, qualcuno è già uscito. Mi sono divertito a fare duetti in acustico su molti brani della Disney, poi ho suonato e cantato con i miei musicisti di quando ero bambino e fra poco usciranno altri duetti fra cui quello con Silvia Mezzanotte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA