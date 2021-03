Elena Santarelli “Ho rischiato di perdere Giacomo”/ “Minacce di aborto e..”

Elena Santarelli torna a parlare della sua vita e, ancora una volta, è esempio delle donne che non hanno avuto una gravidanza facile. Da poco è diventata testimonial per il brand Manila Grace posando per TuStyle a cui ha rivelato una verità choc sul suo passato e, in particolare, sulla sua gravidanza che ha portato poi alla nascita del suo amato Giacomo, la sua prima gravidanza. A quanto pare a causa di una serie di minacce di aborto ha rischiato di perdere il suo bambino e ha affrontato gran parte della gravidanza a letto per non rischiare: “Durante la prima gravidanza ha avuto minacce di aborto, sono sempre stata a letto: ho rischiato di perdere Giacomo”.

Elena Santarelli “Ho rischiato di perdere Giacomo per delle minacce di aborto”

La stessa ha poi raccontato che per affrontare i suoi problemi ha deciso di rifugiarsi nel cibo seguendo un’alimentazione sbagliata, per cui durante la seconda gravidanza, ha seguito un nutrizionista che l’ha seguita durante la gravidanza di Greta. Elena Santarelli ha poi raccontato in maniera assolutamente spontanea di aver avuto paura di perderlo: “Mi sono appoggiata a me stessa e a mio marito. Ho scoperto una forza che hanno tutte le mamme. Non mi piace essere classificata come una mamma coraggio perché ce ne saranno altre mille”. Poi torna anche sul tumore avuto dal figlio e dalla voglia di condividere tutto sui social proprio perché, in quanto volto noto, ha comunque capito che sarebbero uscite foto e pettegolezzi sul suo calvario e quindi ha preferito affrontare tutto di persona.

