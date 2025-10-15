Elena Santarelli ha raccontato a La Volta Buona i suoi problemi alimentari durante la prima gravidanza: “Dovevo stare spesso a letto…”.

A La Volta Buona torna il tema delle diete, delle linee guida per una corretta alimentazione al netto di storie di ripresa o di situazioni delicate ancora in corso di svolgimento. Tra gli ospiti della puntata odierna anche Elena Santarelli che ha raccontato la sua personale esperienza alle prese con i kg in più, in concomitanza della prima gravidanza. Nel suo caso il cibo era come una valvola di sfogo, un comportamento in cui rifugiarsi a causa di alcuni problemi relativi alla gestazione del primo figlio, Giacomo.

Elena Santarelli a La Volta Buona: “I problemi in gravidanza? Non mangiavo in modo salutare…”

“In gravidanza ho preso più di venti kg, c’è stata una combo di cibo non buono; con la seconda gravidanza ho compreso quanto fosse importante seguire un’alimentazione giusta”, inizia così Elena Santarelli prima di entrare nel dettaglio della sua condotta errata dal punto di vista alimentare. “Ho avuto delle minacce di aborto e quindi dovevo stare molto a letto, dal nervosismo mangiavo; mio fratello mi portava cose da Milano. Assumevo tantissimi carboidrati, non mangiavo in modo salutare”.

Fortunatamente la gravidanza è poi andata nel migliore dei modi; Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi hanno così abbracciato il loro primo figlio, Giacomo – poi negli anni anche Greta Lucia, secondogenita – e soprattutto nel periodo successivo è riuscita a recuperare la sua forma fisica. “Dopo che ho partorito sono riuscita a perdere peso; fino a 28 o 29 anni mangiavo ciò che volevo perchè il metabolismo mi aiutava… Poi in circa un anno ho perso tutti i kg che avevo preso”.