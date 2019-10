Elena Santarelli/ La lotta contro la malattia del figlio

Dopo la sua ospitata a Domenica In da Mara Venier, Elena Santarelli è stata ospitata anche da Lorella Cuccarini e Alberto Matano durante La Vita in Diretta. Nel corso della nuova parentesi televisiva, la showgirl ha avuto modo di vedere un filmato con protagonista Paolo Bonolis complimentarsi per l’uscita del suo libro dove racconta la sua storia e la dolorosa lotta di Giacomo, il suo primogenito, combattendo il cancro. Nel video proposto alla Santarelli, il conduttore di Canale 5 si è complimentato con lei per avere scritto “Una mamma lo sa”, un’opera prima in cui Elena ha voluto raccontare la sua esperienza personale. Dopo il filmato ha mostrato anche molta commozione, affermando: “Paolo e Sonia sono due persone splendide. Anche loro affrontano ogni giorno la malattia della figlia Silvia. Mi hanno insegnato davvero tanto”. Ospiti a Verissimo, Bonolis e la moglie Sonia hanno recentemente parlato anche della figlia: “Non sono una di quelle mamme che dice che è una gioia ciò che è successo. Io avrei voluto darle una partenza come tutti gli altri. Avrei preferito un percorso dritto. Silvia è diventata una ricchezza, ma c’è stata grande fatica anche da parte dei suoi fratelli, soprattutto per Davide che fin da piccolo ha dovuto fare i conti con una realtà diversa”.

Con il suo libro Elena Santarelli vuole sensibilizzare l’opinione pubblica con il progetto Heal, la Onlus che finanzia la cura e la ricerca della neurooncologia pediatrica, “per acquistare macchinari, per fare del bene”, racconta intervistata tra le pagine del settimanale Chi, in edicola con il nuovo numero. “Tutti i miei proventi andranno alla Onlus. Avevo mille dubbi sullo scrivere o meno questo libro. Ma quando ho spiegato a Giacomo che il ricavato sarebbe andato a scopo benefico mi ha detto: ‘Fallo mamma. Tu fai sempre le cose per bene. Però lo voglio leggere’. Oggi Giacomo va a scuola, gioca a paddle, mi fa arrabbiare quanto basta quando non studia, è curioso e fa mille domande e credo che nella sua testa ci sia la maturità di un bambino… di trent’anni. Io non voglio dimenticare nulla di quello che è successo, ma ora bisogna ripartire”, ha raccontato la showgirl con ritrovato ottimismo.

