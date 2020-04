Elena Santarelli/ “No vax? Dicono che mio figlio ha avuto tumore per il vaccino”

Pubblicità

Elena Santarelli ospite della seconda puntata de “La stanza del medico”, il nuovo web formato di Paolo Bonolis trasmesso online e sui canali social di SDL TV. Nella puntata di oggi il conduttore ha parlato dei vaccini e automaticamente di quella scuola di contropensiero dei no vox. In collegamento da casa la showgirl in merito a questo delicatissimo argomento ha voluto condividere con il pubblico una falsa notizia che da tempo circola sul conto del figlio Giacomo. “Gira la voce che mio figlio ha preso il tumore perché l’ho vaccinato. Per farti capire quanto diventa assurdo il linguaggio delle persone nei confronti di un genitore che in questo momento sta affrontando una malattia” ha detto la Santarelli facendo riferimento al figlio Giacomo che ha dovuto combattere una durissima battaglia contro un tumore al cervello. La showgirl, infatti, più volte si è ritrovata criticata e giudicata da alcuni sostenitori del no vax, ma a smontare questa filosofia di pensiero è stato Roy De Vita.

Roy De Vita a Elena Santarelli: “no vax puntano dito contro grandi gruppi farmaceutici”

Roy De Vita, il chirurgo plastico e primario della Divisione di Chirurgia Plastica dell’Istituto dei Tumori di Roma Regina Elena in merito all’argomento ha dichiarato: “le argomentazioni dei no vax sono basate sulla pericolosità dei vaccini e sulla loro inutilità. Parlano di speculazione economica da parte dei grandi gruppi farmaceutici che hanno grandi guadagni dai vaccini. È indubbiamente vero che questo possa essere vero. Ma il resto non è accettabile”. Sul finale però il medico ci ha tenuto a fare una importantissima precisazione circa il consenso tra paziente-medico: “perché facciamo firmare il consenso? Perché il paziente deve prendere coscienza del fatto che ci sono dei rischi rispetto a quello che si fa. Nessuna pratica medica e chirurgica è esente da rischi. Si è creato un rapporto di sfiducia assoluta tra medico e paziente. Se io ti faccio firmare quel foglio e tu per qualche motivo mi denunci, mi puoi anche dire che io non ti ho informato su niente di quello che accadeva, anche delle banalità. Con quel foglio firmato, sono responsabile di un atto medico, non mi sgrava dalla mia responsabilità, però non è pensabile fare qualsiasi pratica senza che ci sia il consenso”.



