Elena Santarelli, pranzo con genitori/ Web: “è vietato”. Lei: “avete rotto le pal*e”

Elena Santarelli, dopo aver trascorso la quarantena con il marito Bernardo Corradi e i figli Giacomo e Greta, con la partenza della Fase 2 che permette di andare a trovare i congiunti, ha raggiunto i genitori per trascorrere del tempo con loro. Dopo essere stata lontana dalla madre e dal padre, la Santarelli ha deciso di pranzare con loro osservando il distanziamento sociale previsto dalla norme per contenere i contagi. Le foto, tuttavia, pubblicate dall’opinionista del programma di Raiuno “Italia sì” hanno scatenato le polemiche. I followers, infatti, si sono scagliati contro la Santarelli accusandola di non aver rispettato le regole per essere rimasta a pranzo con i genitori. “C’è divieto di fermarsi a pranzo o cena! Anche con se a distanza di un metro”, “Non si può pranzare con i parenti.. È scritto ovunque!”, “Elena non si possono ancora fare pranzi tra famigliari, vederli e andare via!”, sono alcuni dei commenti scritti dai followers sotto le foto di Elena Santarelli.

Elena Santarelli replica alle accuse dei followers: “avere rotto le palle”

Elena Santarelli non ci sta e di fronte alle accuse dei followers sotto le foto in cui è insieme ai genitori durante un pranzo organizzato dopo essere stati lontani mei, replica duramente ribadendo di non aver infranto nessuna regola: “Sì può pranzare dai familiari. La fonte è del Governo.it non di certo un giornale di gossip di sesta categoria….non sai che fatica non abbracciare i miei…poi se ho sbagliato chiederò perdono ma non credo di aver sbagliato. Ho anche misurato la distanza da seduta a seduta ora però tanta gente ha rotto le pa**e“, ha duramente replicato la showgirl che finisce spesso nel mirino dei fans. Sono frequenti, ad esempio, gli attacchi alla sua eccessiva magrezza a cui la Santarelli ha sempre replicato.

Visualizza questo post su Instagram 4/maggio/2020 #fase2 Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 4 Mag 2020 alle ore 5:20 PDT





