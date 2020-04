Elena Santarelli: “Tette? Opera del chirurgo plastico”/ Una vertiginosa scollatura…

Pubblicità

Elena Santarelli ha ormai un rapporto tutto suo con chi la segue sui social, un rapporto di amore e odio dovuto spesso a quello che gli altri le scrivono rispondendo e commentato le foto che lei stessa posta. In passato l’hanno lodata per il suo fisico, poi l’hanno disprezzata per voler mostrare il suo dolore sui social, altre volte ancora le hanno fatto notare l’enorme perdita di peso senza essere mai sensibili a quello che le stava succedendo, e adesso? Anche questa volta ad alzare il “polverone” è stato il suo fisico ma non per via della sua magrezza ma questa volta per le sue curve che, nonostante tutto, sono rimaste tali perché aiutate dalla chirurgia estetica come lei stessa ha raccontato in passato e ha confermato anche adesso rispondendo ai commenti spinti ricevuti sotto il suo ultimo scatto dove sfoggiava una scollatura vertiginosa che ha conquistato i fan.

ELENA SANTARELLI E LE TETTE OPERA DEL CHIRURGO

In particolare, i commenti si sono divisi tra chi le faceva solo dei semplici complimenti e quelli che sono andati un po’ oltre sognando qualcosa di più e offrendosi anche per cose un po’ spinte, ma sicuramente il commento che ha vinto, almeno la risposta di Elena Santarelli, è stato “Complimenti alle te**e cara“. Proprio a questo punto la bella showgirl e conduttrice ha subito risposto chiara e concisa: “Per quelle devi fare i complimenti al mio chirurgo estetico“. La notizia non è sicuramente che la Santarelli si sia rifatta le tette perché è cosa nota ma il fatto che sia alla ricerca di un po’ di leggerezza pungendo quando può (vedi Soleil Sorgè), questo sì e non può che farci piacere.

