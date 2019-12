Elena Santarelli troppo magra?/ Lo sfogo: “andresti sotto la foto di una grassa a…”

Per Elena Santarelli è stato un Natale sereno. La showgirl, dopo la guarigione del figlio Giacomo, con il marito Bernardo Corrado e i suoi bambini, è volata alle Maldive per godersi una vacanza di serenità e relax. Elena è apparsa felice e sorridente nelle foto che ha condiviso su Instagram mostrandosi in compagnia dei suoi, tre grandi amori. Come sempre, la Santarelli ha sfoggiato un fisico asciutto e longilineo che ha sempre avuto e che non è cambiato neanche con le due gravidanze. Pur essendo in perfetta forma, Elena Santarelli continua, tuttavia, ad essere l’obiettivo degli haters che non perdono occasione per criticarla. Sotto le ultime foto condivise dalla Santarelli sono così apparsi i soliti commenti. Diversi utenti, infatti, hanno nuovamente ricordato ad Elena di mangiare di più. Stanca di leggere sempre le stesse cose, la Santarelli si è lasciata andare ad uno sfogo.

ELENA SANTARELLI: “SONO STUFA, CI SONO MODI E MODI PER CRITICARE”

Non è la prima volta che Elena Santarelli riceve critiche sul proprio aspetto fisico. Spesso ha preferito non replicare, ma stavolta, stanca di doversi giustificare, si è lasciata andare ad uno sfogo rispondendo per le rime. A chi le ha scritto “sei troppo magra”, “mangia di più”, la Santarelli ha risposto: “Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più. Non potete sapere cosa mangio, non puoi sapere come è il mio metabolismo. Non lo puoi sapere te come il resto della popolazione. Tu andresti sotto la foto di una, magari grassa, a dirle ‘oh bella magna de meno che il colesterolo te pare sennò?’ Non credo, inutile dire ‘bella ma mangia.’ Scusa, ma non lo accetto proprio“. La Santarelli, poi, ha risposto ad altre utenti facendo sapere di essere infastidita soprattutto dal modo con cui vengono mosse le critiche: “Ci sono modi e modi per criticare. Una persona può scrivere: ‘Guarda, a me piaci con 3 kg in più forse’, invece che ‘Mangia che fai pena’”, ha concluso.





