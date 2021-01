Elena Santoro a La Caserma, chi è?/ “Prima figlia di una coppia militare… mai senza il mascara”

Elena Santoro, chi è la recluta de La Caserma e cosa fa nella vita?

Elena Santoro, bella, intelligente e con capelli lunghissimi, dovrà dirgli addio ora che calcherà le camerate de La Caserma? Il docureality è pronto per prendere il via su Rai2 proprio a partire da questa sera e nelle 12 reclute del programma c’è proprio Elena Santoro studentessa di Roma di 21 anni pronta ad essere una star al grido di “La vita da spettatrice per me non è abbastanza”.

Questo è il motto con il quale si è presentata nel video de La Caserma sui social raccontando poi che lei ha sicuramente un posto d’onore nella storia: “Mia mamma ha fatto la storia perché è stata la prima, insieme ad altre 11 donne, ad essere militare in Italia, sono la prima figlia di una coppia militare nel nostro Paese”. Il padre è Colonnello mentre la madre è Maggiore e psicologa, prima donna italiana a ricoprire un ruolo militare.

Elena Santoro: “Prima figlia di una coppia militare… mai senza il mascara”

La cosa a cui Elena Santoro non può proprio rinunciare? “Il mascara è un must, lo metto sempre, ma i miei genitori mi hanno avvisato che l’esperienza militare non è facile, saprà affrontarla?”. Partecipa a “La Caserma” per cimentarsi con un’istituzione dall’alto valore simbolico per la propria famiglia e per rendere i suoi genitori orgogliosi di lei, siamo sicuri che ci riuscirà oppure dovrà rinunciare per tornare ai suoi tacchi e al suo mascara? Non si conoscono altri dettagli sulla sua vita privata soprattutto perché sui social la vediamo spesso posare per selfie da decine di like ma mai in compagnia di un presunto fidanzato. Non è chiaro se sia fidanzata o single ma sicuramente ne sapremo di più quando si faranno avanti le confidenze con le compagne di avventura su Rai2.



