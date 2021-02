Elena Santoro flirt con George Ciupilan a La Caserma?/ Flessioni con i tacchi e conquista tutti!

Elena Santoro ne La Caserma conquista tutti con il suo trucco e le flessioni con i tacchi

Elena Santoro trucco e tacchi nella Caserma? Sicuramente lei è una delle poche che ha raccolto un po’ di interesse da parte del pubblico nella prima puntata del nuovo docureality di Rai2 che vivrà della rendita (ottima oserei dire) de Il Collegio. Proprio in sostituzione delle ragazzine del programma pronte ad essere da grandi le nuove Chiara Ferragni, sembra che sia arrivata Elena Santoro pronta a fare le flessioni senza togliere i tacchi e, soprattutto, disperata per dover tagliare i capelli di qualche dito. Per un attimo sembrava proprio essere al Collegio ancora ma poi la neve, la montagna e le camerate hanno dato un tocco diverso all’esperienza dei ragazzi. Proprio a lei è toccato dare una spuntatina ai capelli, ma non tagliarli corti, per rientrare nei ranghi consentiti ma da adesso in poi addio ricci fluenti perché anche lei, come le sue colleghe, dovranno tenere tutto raccolto in uno chignon basso che deve avere la misura di un’arancia.

Elena Santoro si lascerà conquistare da Ciupilan?

Proprio il modo di fare di Elena Santoro nei primi minuti de La Caserma, le ha permesso di farsi notare dai suoi compagni e, in particolare, da George Ciupilan, subito contento per la categoria femminile presente. L’ex del Collegio ha messo gli occhi su Elena ma anche su Linda che è passata subito in pole quando la Santoro si è mostrata, almeno a suo dire, un po’ troppo perfettina: “Quando fanno le perfettine mi dà fastidio, Elena potrebbe fare anche un po’ meno”. Le anticipazioni della seconda puntata parlano di un flirt pronto ad esplodere, che sia proprio Elena Santoro la favorita?



