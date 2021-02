Elena Santoro, La caserma/ Beccata a letto con William Lapresa? La recluta sui tacchi…

Elena Santoro a letto con William Lapresa ne La Caserma?

La recluta sui tacchi fa furore. Bella, capelli ricci e lunghi e bocca sensuale, come potrebbe essere facile resistere a tutto questo? Sicuramente lo ha pensato anche William LaPresa che si è avvicinato tanto ad Elena Santoro fino a quando non è scattato il bacio. Sono loro ufficialmente la prima coppia de La Caserma che, quando i ragazzi appendono al chiodo la divisa, sembra più essere Uomini e donne. Due coppie in due puntate e cosa succederà in questa terza? Alcune immagini che anticipano la messa in onda lasciano intravedere due ragazzi pizzicati avvinghiati a letto insieme, che siano proprio Elena Santoro e il suo William i due oppure no? Le immagini non sono nitide ed è un po’ difficile mettere insieme indizi e pezzi ma siamo sicuri che la bella recluta sui tacchi avrà il suo bel da fare anche nella seconda puntata di questa sera.

Chi è Elena Santoro de La Caserma?

Ma chi è Elena Santoro recluta de La Caserma? Chi ha seguito il programma fino a questo momento sa bene che la bella ricciolina è arrivata in camerata con un solo obiettivo, provare sulla sua pelle la vita della caserma essendo lei la prima figlia di una coppia militare, come ha spiegato nel video di presentazioni. Elena Santoro è arrivata davanti ai suoi superiori pronta a fare le flessioni senza togliere i tacchi e disperandosi per il taglio dei capelli di qualche dito. Proprio a lei è toccato dare una spuntatina ai capelli, ma non tagliarli corti, per rientrare nei ranghi consentiti, quando saranno in ‘servizio’ dovrà tenere tutto raccolto in uno chignon basso che deve avere la misura di un’arancia.



