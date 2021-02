Elena Santoro, la caserma/ Piange con in mano un fucile: “Penso ai miei genitori e ho paura..”

Elena Santoro scoppia in lacrime ne La Caserma

Elena Santoro piange e si dispera prendendo in mano un’arma ne La Caserma. Il programma di Rai2 ha messo davvero a dura prova la bella recluta del programma che, seduta in sala con i suoi compagni, ha scoperto che il suo addestramento non è solo birra e baci, ma passa anche dal saper maneggiare e utilizzare un’arma. Proprio nel momento in cui Daretti ha presentato loro il simulacro, ecco arrivare le lacrime. Proprio il suo superiore ha chiesto quali siano le loro emozioni rispetto a questo momento, e lei ha rivelato subito che le fa un po’ strano averla in mano pensando ai suoi genitori: “Non ho paura dell’arma ma di quello che rappresenta per il mio passato avendo entrambi genitori militari e avendo affrontato delle missioni difficili, mi è tornata alla mente la paura che provavo in quei momenti, sono fiera di loro e sono qua per renderli fieri perché sono all’altezza, ne sono sicura”.

William Lapresa dalla parte di Elena e…

Dall’altro lato, Elena Santoro ha avuto dalla sua parte il suo bel fidanzato William Lapresa. Il giovane è rimasto molto colpito dalle lacrime della sua bella recluta e ha commentato subito dietro le quinte: “Mi dispiace vederla così, mio padre fa il meccanico, al massimo prende in mano la cassetta degli attrezzi”. Per fortuna Elena si è ripresa subito e si è lanciata nell’addestramento al grido di: “Ci si sente dentro un videogioco, è bello”. Le cose per lei sono andate bene ma le anticipazioni della puntata di questa sera parlano del fatto che Capo Daretti è a caccia di nuovi leader, toccherà davvero a lei mettersi in gioco anche ai vertici?



