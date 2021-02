Elena Santoro/ Sbotta ne La Caserma: “Io non sono falsa! Bugiardi”

E alla fine Elena Santoro è finita sotto accusa ne La Caserma. Qualcuno ha messo in giro i dubbi sul suo modo di fare e anche sulla sua relazione con William Lapresa. Il bel gemello sembrava pazzo per la ricciolina tanto da avvicinarsi a lei e baciarla ma qualcosa si è rotto la settimana scorsa quando lui stesso ha ammesso che sono arrivate delle voci sul suo modo di fare e anche sui suoi sentimenti, forse Elena vuole solo apparire e quindi lo sta usando per un po’ di popolarità? Inutile dire che Elena Santoro non ha preso bene la notizia e nemmeno le parole di William e davanti alle telecamere ha subito chiarito che queste cose le danno fastidio ma non solo per William (che lei non conosceva prima e non sa nemmeno chi sia adesso) ma anche per quelle che potrebbe aver reputato amiche senza esserlo.

Elena Santoro sbotta ne La Caserma con William Lapresa e gli altri compagni che la attaccano

Elena Santoro e William Lapresa quindi hanno litigato di brutto la settimana scorsa e in molti sono convinti che ormai quello andato in scena ne La Caserma sia un vero e proprio addio per una delle due coppie nate nelle camerate. Sarà davvero così? Dall’altro lato La Caserma continua a mietere successi e ad andare avanti con il suo percorso e questo significa che questa sera Capo Daretti sarà chiamato a fare il nome di un comandante e di un vice per ogni squadra. Elena Santoro ha deciso di partecipare al programma per rendere orgogliosi i suoi genitori militari, che sia proprio lei a prendere questo posto da stasera?



