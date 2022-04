Elena Scielzo sparita da Uomini e Donne, perché?/ Lei furiosa “Sono stata calunniata”

Elena Scielzo fuori da Uomini e Donne: perché?

I fan di Uomini e Donne si saranno sicuramente accorti dell’assenza nelle ultime puntate di una delle dame più in vista degli ultimi mesi. Lei è Elena Scielzo, dama napoletana che ha per qualche tempo frequentato Biagio ed è stata spesso al centro di liti e polemiche. In studio, qualche settimana fa, è stata accusata di avere un compagno fuori, motivo che ha poi suscitato accesi scontri. Ma perché, dunque, ad oggi non è più a Uomini e Donne?

Elena lo ha rivelato nel corso di in un’intervista per MondoTv24, dicendosi in primis molto amareggiata per l’accaduto: “La cosa che mi ha ferito è stata la calunnia, essere calunniata. – ha tuonato la dama – Sono state dette delle cose molto brutte su di me, che mi facevo mantenere da questo uomo. Ci sono rimasta molto male, la calunnia è una cosa bruttissima, si sono inventati tutto e non riesco a capire questo accanimento nei miei riguardi”.

Elena Scielzo e la scena tagliata a Uomini e Donne

Lo sfogo di Elena Scielzo dopo Uomini e Donne prosegue. L’ex dama del trono Over ha ammesso: “Sono stata molto attaccata per il mio carattere e temperamento, un po’ delusa e amareggiata per come sono andate le cose”. In merito poi alla sua assenza in studio, ha chiarito che c’è stato un taglio che invece avrebbe spiegato la sua uscita di scena: “Non si è visto che sono andata via perché è stata tolta all’incirca una mezz’ora di registrazione, – ha spiegato, raccontandone poi i dettagli – io ci sono stata sino al punto in cui si vede che Biagio va al centro dello studio con una delle tante compagne, in quel momento io confermo la verità, che non riesco a capire perché lui dice sempre le stesse cose e alla fine non esce mai dalla trasmissione, da lì inizia una discussione molto accesa, lui mi attacca e dice che avevo un fantomatico uomo a Napoli, è tutto falso, l’unica cosa vera è che io ho un amico che conosco da tantissimi anni”, ha tenuto infine a precisare la dama.

