Elena, sfilata choc a Uomini e Donne/ Tina Cipollari e Gianni Sperti scandalizzati: il web…

Elena e la sfilata a Uomini e Donne

Dopo la sfilata di Roberta Di Padua che scatena la discussione tra Tina Cipollari e Gianni Sperti, nella puntata di Uomini e Donne del 6 novembre dedicata alla sfilata dal tema “I sogni son desideri”, in passerella arriva Elena, la dama che sta frequentando Maurizio dopo la fine della conoscenza tra quest’ultimo e Gemma Galgani. Elena sceglie di ispirarsi al film “La chiave” e in passerella si lascia andare anche ad un balletto. L’esibizione della dama, però, lascia tutti a bocca aperta. Pur indossando la gonna, Elena non si scompone muovendosi con disinvoltura, ma la spaccata lascia tutti a bocca aperta.

Gianni Sperti e Tina Cipollari, di fronte al gesto di Elena, non nascondono lo stupore. Tina, così, si alza voltandosi verso il pubblico che, essendo alle sue spalle, ha assistito alla stessa scena. Al termine dell’esibizione, si scatena così la discussione in studio.

Tina Cipollari e Gianni Sperti contro Elena

Tra i cavalieri, Marco dà un 3 ad Elena e non nasconde la motivazione. “Se prima ho detto di aver trovato Roberta un po’ volgare, ora trovo Elena un po’ troppo volgare”. “Questo mi fa riflettere sul fatto che lei è una donna che ha i suoi tempi e che, finché non è sicura, non si concede”, commenta Tina Cipollari. “Quello è il bello, vedere e aspettare”, replica Elena. “Aspetta e spera“, commenta Gemma Galgani. “Sicuramente meno di te, sono 14 anni che aspetti”, ribatte Elena.

“Tu mi hai criticata continuamente, ma stai facendo il cinema. Maurizio che ha sempre decantato l’eleganza, avrebbe dovuto darle 3″, dice ancora Gemma. “Se non si vergogna lei, veramente di cattivo gusto”, conclude Gianni Sperti.

Il cameraman che svia da tutte le parti Aiut hajfkkakfkkew #uominiedonne pic.twitter.com/EPpnipffOg — ✨•Tisiana•✨ (@nessunomicaga_) November 6, 2023

