Elena Shevchenko, chi è la sorella del calciatore Andriy Shevchenko?/ “Mia sorella è riuscita a…”

Andriy Shevchenko racconta la situazione della famiglia in Ucraina

Elena Shevchenko è la sorella di Andriy; la donna risiede ancora in Ucraina insieme a parte della famiglia dell’ex calciatore e quest’ultimo si è detto molto preoccupato circa la loro situazione. Come sappiamo, infatti, il loro Paese è in guerra con la Russia. Andriy Shevchenko ha infatti raccontato come si tiene in contatto con i sui parenti: “Le sento ogni venti minuti. Stavo andando da loro, lo spazio aereo è stato chiuso. Mia zia, la sorella di mia madre, è rimasta 4 giorni sottoterra, senza uscire. L’ha liberata da poco mio cugino, l’ha portata da mia mamma. Che mi dice: “Andriy, il tuo compito è raccontare quello che succede, aiutare”. Ho provato a farli venire qui, ma non vogliono abbandonare Kiev, è lo spirito ucraino. Le persone si aiutano, si stanno organizzando molto bene. C’è grande unione, abbiamo un presidente forte. Sono così orgoglioso di essere ucraino. È un momento molto difficile per il mio Paese, per la mia gente, per la mia famiglia. Mia madre e mia sorella sono a Kiev in questo momento e lì stanno accadendo cose terribili. Persone che muoiono, bambini che muoiono, missili puntati contro le nostre case. Dobbiamo fermare questa guerra”.

Il calciatore aveva raccontato che la sorella Elena e la madre si erano prese cura anche di altri profughi di guerra: “Mia madre e mia sorella ora hanno ospitato alcune persone che si sono trasferite con loro, che erano in condizioni terribili. A Bucha non c’è cibo, non c’è elettricità. Sono amici di mia sorella e da cinque giorni vivevano sottoterra in un seminterrato”.

Andriy e il dramma della sorella Elena Shevchenko: “Mia madre è peggiorata e lei…”

Il calciatore Andriy Shevchenko ha cercato di convincere i suoi cari a lasciare Kiev: “I corridoi umanitari sono stati attaccati dai soldati russi. Se mia madre e mia sorella cercassero di andarsene, penso che sarebbe più pericoloso per loro”, aveva raccontato. Il calciatore sarà ospite oggi a Verissimo. Andriy Shevchenko ha raccontato la fuga della sorella Elena e della madre da Kiev: “All’inizio non c’è stato verso di convincere mia mamma ad andarsene. Poi, dopo 21 giorni, le sue condizioni fisiche sono peggiorate e quindi mia sorella l’ha portata via con sé. Adesso sono in Italia”. Di questa situazione drammatica Shevchenko ne ha parlato fin da subito ai suoi 4 figli: “Il più grande comprende benissimo quello che sta succedendo, agli altri stiamo cercando di spiegarlo. Loro sono molto affezionati a Kiev e all’Ucraina”.

E sempre a proposito dei figli, il Pallone d’Oro 2004 dice del secondo genito, Christian, che gioca nell’Academy del Chelsea: “Sono contento, ma ha intrapreso una strada difficile, ci vuole tanto sacrificio. Ci sta provando, io lo seguo e cerco di aiutarlo in tutto ma sa che deve impegnarsi molto”. Andriy Shevchenko rivela se il calcio potrebbe far parte ancora della sua vita in futuro: “In questo momento sono concentrato solo sui progetti per aiutare il mio Paese. Spero che possa tornare la pace e la gente nelle loro case. Solo a quel punto vorrei mi tornasse la voglia di rientrare nel calcio”.











