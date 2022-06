Elena Sofia Ricci abbandona Che Dio ci Aiuti 7?/ Nessuna conferma ma…

Che Dio ci Aiuti 7, grosse novità in arrivo e un pensate addio

È stata ufficialmente annunciata la nuova stagione della fiction Rai “Che Dio ci Aiuti” ma c’è una brutta sorpresa per tutti i fan della fiction targata Rai: l’iconica protagonista della fiction Elena Sofia Ricci sarà presente solo in tre puntate. La produzione della serie ha cercato di mantenere il più a lungo possibile il segreto sulla presenza dell’attrice.

A poco dall’inizio della nuova serie televisiva gli attori della fiction hanno iniziato a raccontare del possibile addio dell’attrice e, solo pochi giorni fa, tutti i membri della troupe hanno iniziato a parlare di un possibile abbandono da parte dell’attrice più iconica di tutta la serie televisiva.

Che Dio ci Aiuti 7, Elena Sofia Ricci abbandona?

I rumors sull’abbandono di Elena Sofia Ricci sono tanti e alcuni, discordanti fra loro e pochi giorni fa anche l’attrice protagonista ha confermato le voci che la vedono come poco protagonista all’interno della nuova stagione della serie televisiva.

Successivamente, l’attrice ha rassicurato tutti i fan confermando la sua presenza in sole tre puntate della nuova fiction anche se in realtà si trattava di una menzogna…le parole non erano sue ma quelle di un fan che aveva chiesto all’attrice in quante puntate sarà stata presente e l’attrice ha confermato la sua presenza senza però dare un’effettiva risposta. E’ quindi definitivo che Suor Angela uscirà di scena in Che Dio ci aiuti 7?

