Elena Sofia Ricci, addio definitivo a Che Dio ci Aiuti?/ “Un tradimento ma…”

Elena Sofia Ricci, l’addio commosso a Che Dio ci Aiuti

Elena Sofia Ricci ha già girato le sue ultime scene in Che Dio ci Aiuti. Dopo sette stagioni, l’amata attrice appenderà gli abiti del personaggio di Suor Angela per dedicarsi ad altro. Per i fan di lunga data, è un addio sofferto, un altro colpo al cuore dopo l’uscita di scena di Terence Hill da Don Matteo e di quella di Daniele Liotti da Un passo dal cielo. In un’intervista concessa a Nuovo TV, Elena Sofia Ricci ricorda con commozione il saluto sul set di Che Dio ci Aiuti: “Non dimenticherò mai questo set. Lo porterò sempre nel mio cuore”. L’attrice deve molto a questa fiction, dove è presente dal 2011, e sente che i suoi fan la perdoneranno per quello che lei chiama “un tradimento”.

Suor Angela saluterà il pubblico di Che Dio ci Aiuti nelle prime puntate della settima stagione, quando assisteremo anche al passaggio di testimone: Francesca Chillemi, volto di Azzurra Leonardi (e di recente protagonista di Viola come il mare), ha scelto di abbandonare la sua vita frivola per prendere il voto di fede. Come riporta Nuovo TV, per la Chillemi dire addio alla collega è stato molto emozionante, infatti l’attrice ha pianto vicino ai produttori, e poi ha posato per un altro scatto insieme alla Ricci e a Valeria Fabrizi, interprete dell’esuberante Suor Costanza.

Elena Sofia Ricci: nuova fiction e un ritorno in futuro in Che Dio ci Aiuti?

Dopo undici anni legata alla stessa fiction, Elena Sofia Ricci ha capito che era il momento di voltare pagina e dedicarsi ad altro. Il suo prossimo progetto televisivo è Fiori sopra l’Inferno, che vedremo nel 2023. La fiction è tratta dal romanzo omonimo di Ilaria Tuti ed è un thriller psicologico che vede al centro della trama Teresa Battaglia, coraggioso commissario di polizia specializzato in profiling con un grande segreto che rischia di mettere a rischio il suo lavoro di ogni giorno.

Francesca Chillemi, però, azzarda a un possibile ritorno, in futuro, della Ricci in Che Dio ci Aiuti. Come riporta Nuovo TV, l’attrice dichiara: “Non finisce qui. Perché ci saranno ancora tante storie da raccontare insieme…”

