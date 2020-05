ELENA SOFIA RICCI/ “Che Dio ci aiuti 6? È tutto fermo, ci sono colleghi che…”

Pubblicità

C’è anche Elena Sofia Ricci tra gli ospiti annunciati della nuova puntata di Da noi… a ruota libera, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini in onda ogni domenica pomeriggio a partire dalle 17.35. Da poco è andata in onda Vivi e lascia vivere, una serie “piena di segreti, suspense, con una punta noir quasi thriller” che l’ha vista protagonista insieme anche a sua figlia Emma Quartullo. A proposito di quest’ultima, in una conversazione telefonica con l’Ansa, la Ricci ha spiegato come non sia stato difficile far parte di un cast per certi versi ‘familiare’. D’altronde, Emma è una brava professionista, e in questa produzione l’ha addirittura ‘superata’. “È laureata in regia al Dams ed è quello che vorrebbe fare”, racconta l’attrice nell’intervista, “come lo zio Gabriele Mainetti (Lo chiamavano Jeeg Robot), nipote di Stefano. A volerla, dopo un provino, Pappi Corsicato, che le ha detto ‘spiega a tua madre come entrare nel personaggio, tu lo hai centrato’”.

Pubblicità

Il lockdown di Elena Sofia Ricci

Anche Elena Sofia Ricci è costretta al distanziamento sociale in questo periodo di emergenza Coronavirus. Il lockdown l’ha vissuto più o meno come tutti: “Confesso che ultimamente lo sconforto sta prendendo il sopravvento, non tanto per me che mi ritengo una privilegiata, ma per quelle tante, troppe persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. Gli invisibili. Anche guardando al dopo, ci stiamo preparando alla fase due, a tornare alla normalità, ma cosa ne sarà di tutto quello che si è perso per strada?”. È una domanda che in tanti si fanno, ultimamente, considerato il fatto che la crisi sanitaria si è tramutata ben presto in una crisi (anche) economica. La premessa che fa è doverosa: “Parlo con il massimo rispetto per le famiglie di tutte le vittime e per le migliaia di ammalati di questa pandemia che è arrivata come uno tsunami, cogliendo impreparati non solo noi, ma tanti Paesi nel mondo. Non voglio fare un discorso qualunquista: se guardo alla nostra categoria (e ho più amici medici che attori), migliaia di maestranze, tecnici delle luci, del suono, montatori, truccatori, attrezzisti, scenografi, c’è un mondo che la gente ignora esista dietro ad ogni progetto e che rischia di rimanere fermo ancora, di morire di fame, senza una pensione. Quando si ritornerà sui set e a quali condizioni e come?”.

Elena Sofia Ricci: sospese le riprese di Che Dio ci aiuti 6

Parlando sempre di set, per il 20 marzo era previsto lo start delle riprese di Che Dio ci aiuti 6, la fiction che vede Elena Sofia Ricci protagonista nei panni di suor Angela. Riguardo al progetto, l’interprete prova a dar voce a quelle maestranze che – proprio perché lavorano nel dietro le quinte – passano spesso inosservate: “È tutto fermo”, lamenta “ci sono colleghi che speravano di pagarci l’affitto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA