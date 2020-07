ELENA SOFIA RICCI/ Si commuove per un brano di Vasco Rossi: momento toccante mentre..

Elena Sofia Ricci è molto legata a Vasco Rossi. Nel docufilm de La Tempesta Perfetta, l’attrice interpreta il testo di Ogni Volta, leggendolo con grande trasporto e passione: “[…] Ogni volta che dopo piango, ogni volta che rimango con la testa tra le mani e rimando tutto a domani. Grazie Vasco!”. La famosa attrice di Che Dio Ci Aiuti e tante altre fortunate fiction, non fa mistero della sua passione per Vasco Rossi. “Anche io volevo una vita spericolata”, confessa durante la sua ospitata a La Tempesta Perfetta. Una puntata speciale per rivivere le emozioni del concerto di Modena insieme a milioni di fan del grande Blasco, impreziosita dalla interpretazione di Elena Sofia Ricci, commossa per il testo di Ogni Volta. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Elena Sofia Ricci ospite dello speciale su Vasco Rossi

Elena Sofia Ricci è tra gli ospiti speciali di “Vasco Rossi – La Tempesta Perfetta”, l’evento musicale in onda mercoledì 1 luglio 2020 in prima serata su Raiuno. Una grande festa per i milioni di “vasconvolti”, i fan del mitico Vasco Rossi che potranno rivedere il più grande raduno rock della storia che si è tenuto tre anni fa al Modena Park. Un evento nell’evento che ha radunato 225.000 spettatori presso il Parco Ferrari di Modena regalando al Komandante un altro grande record. Un concerto imperdibile con una scaletta di più di 35 canzoni e più di 3 ore di grande musica che lo stesso rocker ha ricordato così: “doveva andare tutto bene quella sera lì, dovevo anche essere pronto a cantare per oltre 3 ore e mezza. La tempesta perfetta è quando tutti gli elementi si combinano insieme, in modo straordinario, perché sia una cosa irripetibile. La tempesta rock perfetta è stata Modena Park”. Tra le testimonianze esterne ci sono anche quelle dell’attrice Elena Sofia Ricci, della collega Laura Pausini, ma anche di Luca Zingaretti, Anna Foglietta, Stefano Massini, Francesco Montanari, Stefano Fresi, Isabella Ferrari e tanti tanti altri.

Elena Sofia Ricci: il ritorno in tv con “Che Dio ci Aiuti 6”

Elena Sofia Ricci intanto è tornata sul set per registrare le nuove puntate della sesta edizione di “Che Dio ci Aiuti 6”. Del resto l’attrice lo aveva promesso ai fan: “per rivedere Suor Angela, il pubblico dovrà avere un po’ di pazienza”, ma presto i telespettatori potranno rivedere le divertenti avventure della Suora più amata del piccolo schermo. Proprio in questi giorni l’attrice ha condiviso sui social una serie di Instagram Stories in cui racconta come è la vita sul set ai tempi del Coronavirus “Ecco come si lavora ai tempi del Covid. Si sterilizza tutto. Che paura, sembra un film di fantascienza” ha detto l’attrice, che durante questo periodo di lockdown e quarantena ha partecipato diverse volte a vari programmi televisivi per far sentire forte e chiaro il suo appoggio ai tantissimi lavoratori dello spettacolo. “Credo che oggi ci sia bisogno di proposte. Chiaramente alla cultura è dedicato lo 0,8 del PIL siamo quartultimi in Europa e questo è indegno per il nostro Paese” ha detto l’attrice che proprio per il lockdown ha visto posticipati e rimandati diversi progetti di lavoro.

“Avremmo dovuto iniziare le riprese il 30 marzo e la fiction sarebbe dovuta andare in onda all’inizio dell’autunno di quest’anno” ha detto parlando proprio delle riprese di Che Dio Ci aiuti 6 che sono ripartite in totale sicurezza. “Abbiamo saputo che saremo monitorati continuamente. Faremo i tamponi e i test sierologici e ci sarà un medico sul set” – ha precisato l’attrice che ha poi aggiunto – “è probabile che mentre gireremo le ultime puntate, trasmettano su Rai1 le prime. In questo caso, il finale di stagione andrebbe in onda a fine maggio, ma in questo periodo le incognite sono infinite”.



