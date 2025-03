Elena Sofia Ricci spiazza: “Mia madre è morta pochi giorni che ricevessi il mio primo David”

È una delle attrici più apprezzate e famose italiane ed ha recitato sia in film per il cinema che in fiction di successo. Elena Sofia Ricci, solo per citare i lavori più recenti, è stata Lucia Liquori nei Cesaroni, Suor Angela in Che Dio ci aiuti ed adesso veste i panni di Teresa Battaglia nell’omonima serie. Eppure nella vita dell’attrice non sono mancati i drammi ed i lutti improvvisi, ha confessato di aver subito un abuso quando aveva solo 13 anni e, durante un’intervista concessa a Il Messaggero ha confessato che la madre, la scenografa Elena Ricci Poccetto è morta poco prima che lei vincesse il suo primo David.

“Mia mamma aveva lo stesso tumore della mia amica Eleonora Giorgi, che con la sua forza ci ha fatto un regalo enorme: quando ti dicono pancreas è una sentenza di morte.” ha rivelato Elena Sofia Ricci per poi aggiungere: “Io non volli farglielo sapere. Non avrebbe retto, avrebbe vissuto male tutti i suoi giorni.” Ed a questo punto ha raccontato un toccante aneddoto, in quel periodo stava recitando nel film di Paolo Sorrentino Loro ed il regista, essendo a conoscenza della situazione della madre, le fece un enorme regalo: una proiezione privata. La madre si mostrò entusiasta della sua interpretazione tanto da dirle che molto probabilmente avrebbe vinto il David e così è stato.

Che Dio ci aiuti 8, Elena Sofia Ricci svela: “Con Francesca Chillemi ci vogliamo davvero bene”

Per 15 anni Elena Sofia Ricci ha vestito i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, in questa ottava stagione è presente solo in alcuni episodi ma il legame che la lega agli altri attori del cast, soprattutto con Francesca Chillemi, è molto forte tanto che l’attrice siciliana l’ha definita ‘buona’. Durante l’intervista ha confessato l’attrice toscana ha rivelato: “Di questi tempi si fa facile a far passare per fessa una troppo buona, ma quello di Francesca è un complimento che mi descrive: io riesco a voler bene alle mie colleghe. Certe volte penso sia la pigrizia: a voler male si fa fatica, l’invidia e la competizione costano pezzi di vita. È bello riconoscere il valore degli altri”.