E’ tra i volti più rappresentativi del cinema italiano, senza distinzioni tra piccolo e grande schermo; ogni suo personaggio emerge per intensità, valore introspettivo, tutto grazie alle sue magistrali interpretazioni. Stiamo parlando di Elena Sofia Ricci, nel corso del tempo protagonista di numerose fiction e serie tv capaci di far breccia nel cuore degli appassionati. Per l’attrice, al di là del successo più che meritato, non sono però mancate le difficili esperienze di vita come ad esempio il calvario della malattia nel 2021. Elena Sofia Ricci era impegnata sul set de Che dio ci aiuti ma, durante le riprese, un problema clinico ha messo a repentaglio non solo la sua professione ma la sua stessa vita.

Elena Sofia Ricci: “La malattia? In ospedale per mesi…”

E’ stata proprio Elena Sofia Ricci – in un’intervista del 2022 per Il Fatto Quotidiano – a raccontare della malattia scoperta durante l’impegno sul set per Che dio ci aiuti. L’attrice – come riporta Leggo – aveva già una patologia in cura ma, a causa di una complicazione, la situazione è apparsa ancora più severa. In quel periodo era infatti alle prese con un problema alla colonna vertebrale, nello specifico una cisti; la malattia è dunque subentrata nel momento in cui a causa delle cure si è generato un peggioramento distinto dalla patologia già presente.

“Nel 2021 stavo per morire a causa di una grave infezione al fegato; era stata causata da una serie di farmaci presi per curare una cisti nella colonna vertebrale che mi stava paralizzando”. Questo il racconto di Elena Sofia Ricci – riportato da Leggo – a proposito della malattia affrontata circa 3 anni fa. L’attrice dovette seguire un lungo iter clinico al fine di riprendersi a dovere e continuare l’impegno sul set de Che dio ci aiuti. “Sono rimasta per mesi in ospedale”.