Elena Sofia Ricci/ “Fede? Avevo una scintilla, ora ho un dialogo costante con Dio”

Elena Sofia Ricci non condurrebbe mai il Festival di Sanremo: l’attrice ne ha parlato oggi a “La Vita in Diretta”. Quando la conduttrice Lorella Cuccarini gli ha posto la domanda, lei ha replicato: «Ma sei pazza davvero! Mi è bastato essere nella giuria di qualità l’anno scorso e ci hanno massacrato». A proposito della kermesse, ha espresso il suo grande apprezzamento per Tosca e la sua canzone “Ho amato tutto”. «Fuoriclasse. Una canzone meravigliosa. L’interpretazione è stata straordinaria, ma anche la musica, con cui io ho avuto un rapporto profondo, e il testo valevano il premio che ha vinto». L’attrice ha augurato il meglio a Tosca, ma anche al vincitore, Diodato: «È molto bravo e ha fatto un bellissimo pezzo per il film di Ferzan Ozpetek. Gli auguro il meglio». Invece sul regista ha detto: «Ho avuto delle fortune, come lavorare Ozpetek, a cui devo tantissimo». Ma ringrazia anche Paolo Sorrentino: «È stato un onore aver fatto Loro, ancora tremo per l’emozione». Ma presto vedremo Elena Sofia Ricci nei panni di Rita Levi Montalcini: «È stata un’altra emozione clamorosa. Il confronto è stato interessante».

ELENA SOFIA RICCI “FEDE? HO UN DIALOGO COSTANTE CON DIO”

Elena Sofia Ricci a “La Vita in Diretta” ha parlato anche di come vive il suo lavoro di attrice. «È come una tournée perché sono sempre in giro, sono una ricercatrice, quindi sono sempre in viaggio. Credevo che, una volta superata la soglia dei 50 anni, avrei riposato, che sarebbero diminuiti i ruoli, ma un po’ me li vado a cercare. Mi vado a cacciare nei guai con le mie mani». Ma questo l’aiuta: «Questo mi ringiovanisce, mi fa sentire più giovane. Almeno penso di sembrarlo», ha detto l’attrice. Ma è interessante la sua riflessione sul suo rapporto con la fede: «Ho sempre avuto una scintilla, l’attrazione per la figura di Cristo. Ma non trovavo una forma». Interpretare suor Angela in Che Dio ci aiuti l’ha aiutata: «Lei mi ha insegnato ad avere un rapporto concreto col crocifisso. Allora io ho capito e pian piano è diventato naturale questo dialogo con chi è lassù. Amo questo personaggio, non riesco a separarmene».

