Elena Sofia Ricci, a Verissimo, tocca il cuore con racconti intensi e colmi di emozioni: dal papà ai fratelli ritrovati e il calvario degli abusi.

Come può un’attrice che emoziona sul set non trasmettere le medesime sensazioni intense anche quando si racconta nel privato; Elena Sofia Ricci commuove tutti a Verissimo raccontato della famiglia riconquistata. Dalla pace con il papà prima che fosse troppo tardi alla ‘scoperta’ dei fratelli: Marco, Paola ed Elisa. Il destino li aveva tenuti lontani per 30 anni ma il valore del perdono, unito all’amore, sono stati la cura per un rapporto che attendeva solo di emergere.

Parte subito dalle lacrime Elena Sofia Ricci, incalzata con un tenero videomessaggio di sua sorella Elisa: “Conoscerla è stato uno dei momenti più belli della mia vita, ero emozionatissima, era tutta la vita che sapevamo di lei…”. La coreografa ha anche aggiunto: “Un dono magnifico, la bellezza di ritrovarsi… Ci siamo guardate ed eravamo già sorelle”. Parole che, come anticipato, non potevano che destare la commozione di Elena Sofia Ricci che ha confermato ogni singola parola della sorella.

Elena Sofia Ricci a Verissimo: “Dopo la separazione ho bisogno di prendermi cura di me…”

L’incontro con Elisa, ma anche con i fratelli Marco e Paola, è stato propiziato dal ricongiungimento un primis in con il papà. Elena Sofia Ricci – sempre a Verissimo – ha spiegato come sia stato fondamentale perdonarsi e chiudere quel cerchio prima che della scomparsa prematura del genitore che per diversi anni era stato lontano. “Ci siamo chiariti, era importante perdonarsi anche perchè non è facile fare i genitori. Hanno fatto degli errori, come ho fatto anche io; siamo umani”.

Elena Sofia Ricci si proietta poi nella vita sentimentale, raccontandosi nel merito del suo percorso esistenziale partito dopo la separazione. “Non rinnego nulla dell’amore che ho vissuto ma ora ho bisogno di prendermi cura di me… So che posso essere ingombrante, per il mio lavoro, per il mio carattere; ora però ho bisogno di questo e di nient’altro. Sono sola da 3 anni, a sto bene così!”.

Elena Sofia Ricci: “Ecco perchè ho nascosto gli abusi a mia madre…”

Elena Sofia Ricci ha raccontato in passato degli abusi subiti e oggi a Verissimo sottolinea la scelta di non dire nulla alla propria madre: “Lei inconsapevolmente mi ha messo nelle mani di chi ha abusato di me, non potevo arrecarle questo dolore. Quella è stata una ferita che ancora mi porto dentro”. L’attrice ha dunque sottolineato come quell’esperienza sia ancora impressa nella sua memoria: “Sono cose che si infilano nella tua anima”, ed è per questo che sottolinea l’importanza di parlarne il più possibile affinché tutto ciò non avvenga.