Elena Sofia Ricci: “Fidanzata? Mi attribuiscono flirt inesistenti e fa male”/ Sfogo a Da noi a ruota libera

Elena Sofia Ricci è fidanzata? L’attrice ospite a Da noi a ruota libera ha fatto chiarezza su un gossip che circola da tempo circa un suo presunto nuovo fidanzato di nome Pedro. L’attrice durante la chiacchierata con Francesca Fialdini ha svelato com’è nato il gossip: “Io ho rilasciato un’intervista al Corriere molto bella in cui racconto un episodio delizioso e tenerissimo ma nello scrivere l’articolo si è omesso di dire l’età di Pedro e quindi è uscito fuori…”

E subito dopo Elena Sofia Ricci ha spiegato meglio l’origine dell’equivoco: “Io sono appassionata di Tango ed avevo studiato la Milonga Argentina, vado in Argentina con la mia amica Donata e nessuna di noi due ballava. Ad un certo punto arriva un signore di 84 anni che viene da noi che ci aveva visto li e ci chiede di dove siete. E poi mi dice ‘ma dai vieni a ballare adesso è la vita.” Insomma tutto è nato per un tenero racconto dell’attrice che si è trasformato nella nascita di una storia d’amore mai realmente avvenuta.

Elena Sofia Ricci ospite a Da noi a ruota libera ha smentito il flirt con il fantomatico Pedro. Tuttavia nel talk di Rai1 dopo aver raccontato con il sorriso la nascita del gossip ha voluto lanciare un duro monito contro le Fake News: “È veramente un peccato che delle storie che vengono raccontate con una tenerezza infinita verso una persona che veramente poteva essere mio nonno, poi vengono utilizzate e trasformate.”

E subito dopo Elena Sofia Ricci ha aggiunto: “Il problema è che, si ride e si scherza, ma siccome non hanno nulla da dire su di me perché la mia vita è noiosissima inventano flirt inesistenti, chissà domani cosa scriveranno, quando ci sono persone vicine, famiglia a cui vuoi bene queste cose possono fare del male, quindi bisognerebbe che chi scrive facesse un po’ più di attenzione.” In passato all’attrice era stato attribuito un flirt con il giovanissimo attore Gabriele Anagni (Alfredo de Il paradiso delle signore). E in quell’occasione l’attrice aveva smentito in maniera dura e netta.

