Elena Sofia Ricci/ “Giovani, fate come Rita Levi-Montalcini: inseguite la conoscenza”

Elena Sofia Ricci torna in prima serata su Rai Uno oggi, giovedì 26 novembre, e lo fa vestendo i panni del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini, nell’omonimo film a lei dedicato. “Un monumento di cui essere orgogliosi”, ha ricordato l’attrice domenica pomeriggio nel salotto televisivo di “Domenica In”, nel quale ha anche rivelato che sua madre “ha dei tratti che ricordano la Montalcini. Mia mamma è stata la prima donna scenografa del cinema italiano”. Una storia, quella del lungometraggio, che ruota ovviamente intorno all’esistenza di Rita Levi-Montalcini e ambientata intorno all’anno 1986, quando la donna aveva 78 anni. “Rita aveva sposato la scienza e non concepiva che qualcuno potesse avere una famiglia. Aveva un forte senso della morale e dell’etica. Spero sia un esempio per i ragazzi. Rita ha una storia molto complessa”, ha asserito la Ricci in un’altra intervista, rilasciata questa volta al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, che ha dedicato un approfondimento al film che questa sera erediterà lo spazio di “Doc – Nelle tue mani”, fiction di successo terminata la settimana scorsa.

ELENA SOFIA RICCI: “SPERO CHE I GIOVANI SENTANO IL DOVERE DELLA CONOSCENZA”

Elena Sofia Ricci ha poi asserito ai microfoni dell’Agi di voler dedicare questa sua interpretazione “agli scienziati e soprattutto ai giovani, spero che possa essere di ispirazione, che restino colpiti dalla storia di Rita Levi-Montalcini e sentano, come lei, il dovere etico della conoscenza, dello studio e di alzare l’asticella. Sarebbe un film da far vedere nei licei, se fossero aperti. Questo film(che, ribadiamo, andrà in onda questa sera su Rai Uno in prima visione, ndr) ha il merito di riportarci, dopo decenni di edonismo sfrenato, proprio in un momento complicato come questo a riflettere su quanto le azioni e l’impegno del singolo si riflettano sull’intera comunità“. Peraltro, c’è ua curiosità che riguarda Elena Sofia Ricci; infatti, Rita Levi-Montalcini è il terzo grande personaggio italiano interpretato dall’attrice, che nel 2006 ha vestito i panni di Francesca Morvillo nella serie tv “Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra” e nel 2018 al cinema è stata Veronica Lario in “Loro”, ricevendo il prestigioso David di Donatello.

ELENA SOFIA RICCI: “HO RICEVUTO ALCUNI ‘AIUTI’ PER ESSERE RITA”

Non soltanto 150 minuti di trucco quotidiano, ma anche un lavoro minuzioso per replicare espressioni e gestualità del Premio Nobel, senza sfociare nella parodia. A tal proposito, Elena Sofia Ricci ha dichiarato a “Il Giorno”: “Per il lavoro da fare sulla voce e sul corpo, mi sono fatta aiutare da Emanuela Aureli. Anche se poi ho proceduto in sottrazione“. Non solo, però: anche i parenti diretti ri Rita Levi-Montalcini sono stati di grande aiuto all’attrice, fra cui Piera, nipote della donna: “Mi bacchettava continuamente, perché mi diceva che sua zia a 78 anni camminava dritta come un fuso. E io le rispondevo: ‘È vero, Piera, però noi tutti la zia la ricordiamo ultranovantenne, sempre un po’ inclinata da una parte, con questa postura tipica’. Ho cercato di fare una via di mezzo”. Oltretutto, Piera Levi-Montalcini ha messo a disposizione anche l’abitazione della scienziata per realizzare le riprese del lungometraggio, con la Ricci che ha recitato nel letto (una branda singola del tutto priva di testiera, ndr) di Rita Levi-Montalcini, fatto addirittura con ancora le sue lenzuola.



