Elena Sofia Ricci/ Giudice e Tale e quale show e poi in tv con “Rita Levi Montalcini”

Elena Sofia Ricci torna in tv come quarto giudice della nuova puntata di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo, il varietà di successo condotto da Carlo Conti e trasmesso il venerdì in prima serata su Rai1. L’attrice si aggiunge così alla giuria classica del programma composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ancora incerta la presenza di Carlo Conti che, dopo aver condotto la prima puntata in collegamento da casa a causa del Coronavirus, la scorsa settimana non ha potuto essere presente in quanto è stato ricoverato all’Ospedale Careggi di Firenze. Le condizioni di salute del conduttore sono migliorate e questa volta chissà che Conti non possa intervenire nuovamente in collegamento da casa durante la lunga diretta. Intanto certa è la presenza della bravissima attrice che nei prossimi giorni sarà protagonista su Rai1 con il film tv dedicato a Rita Levi Montalcini. Non solo, tra i progetti futuri della Ricci c’è anche la nuova stagione di “Che Dio Ci Aiuti 6”, la fiction campione d’ascolti di Rai1 in cui interpreta il ruolo di Suor Angela.

Elena Sofia Ricci, il ricordo di Pino Passalacqua: “mio papà adottivo”

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più amate e seguite dal pubblico italiano. La sua bravura, ma anche la sua semplicità hanno da sempre fatto breccia nel cuore degli italiani. Una donna sincera e diretta che sui social condivide buona parte della sua vita con i fan. Recentemente l’attrice ha postato una foto e condiviso un ricordo molto emozionante dedicato a Pino Passalacqua che considera il suo padre adottivo. “Pino … mio papà adottivo… mio maestro… maestro di molti di noi attori e attrici… mio angelo” – scrive nel post la Ricci – “te ne sei andato 17 anni fa. Chissà che cosa avresti detto di questi tempi così colmi di vuoto… di questo momento così difficile per tanti di noi … qualcuno però ti avrebbe dato anche tanta gioia ! Tante soddisfazioni ! Amici bravissimi a cui oggi è riconosciuto finalmente, a ragione il grande talento che hanno….come saresti felice e orgoglioso di loro… forse anche un po’ di me….Ma forse lo sei …forse ti stai facendo un sacco di risate e continui a ripeterci che siamo comunque ancora tutti un po’ pippe !…Oggi avresti compiuto 84 anni …. ci hai lasciato davvero troppo presto … e mi manchi da morire”. Un ricordo commosso e toccante quello dell’attrice che ha emozionato tutti i suoi fan.



