Elena Sofia Ricci sul revival de I Cesaroni: “Alcune cose è bene che finiscano…”

Non è cosa rara che determinate fiction o serie tv entrino nel cuore degli appassionati; un esempio è ampiamente rappresentato da I Cesaroni. Da anni però la trama si è ‘spezzata’, alimentando come una costante il sogno dei fan di poter presto assaporare un seguito della serie senza l’esclusione di alcun protagonista. Diversi gli attori storici del cast che hanno sposato il progetto revival, altrettanti però hanno deciso di prendere strade diverse. Elena Sofia Ricci – icona de ‘I Cesaroni’ – ad esempio, non sembra nutrire il medesimo desiderio di Claudio Amendola che nella fiction aveva come lei un ruolo di prim’ordine.

Apprendiamo il parere di Elena Sofia Ricci grazie alla anticipazioni dell’intervista rilasciata dall’attrice a Belve. Come riporta DavideMaggio, l’attrice è stata incalzata da Francesca Fagnani proprio a proposito della scelta di non vestire nuovamente i panni di Lucia Liguori nel revival de I Cesaroni. “Ci sono delle cose che è bene che finiscano ad un certo punto; ero già andata via troppo tempo prima, basta…”. Dunque, il personaggio di Lucia Liguori – figura cardine de I Cesaroni – sarà assente nel ritorno de I Cesaroni. Una scelta che sembra essere ben ponderata anche se, prendendo spunto proprio dalle recenti dichiarazioni di Claudio Amendola riportate da DavideMaggio – “Lo spirito di Elena aleggia in tutta la serie” – l’attrice ha confessato: “Se aleggio da morta mi secca un pochino sinceramente; mi piacerebbe saperlo!”.

Sempre nell’intervista che andrà in onda questa sera a Belve – stando alle anticipazioni di DavideMaggio – Elena Sofia Ricci ha raccontato anche dello spettro dell’alcolismo, prima in famiglia e poi vissuto anche in prima persona. “Avevo molti alcolisti nella famiglia; bere molto era abbastanza la normalità quindi quando ero ragazza e mi volevo dare un tono, delle volte, ho alzato un po’ il gomito. Non sapevo assolutamente dosare…”. L’attrice, con un percorso introspettivo, ha poi capito di voler prendere un’altra strada: “Una mattina davanti allo specchio vidi una cosa grigia, ero io. A quel punto mi sono detta: ‘Mio dio, mi sto trasformando in quello che non mi piace della mia famiglia di origine’…”.