Elena Sofia Ricci, perché ha lasciato Che Dio ci aiuti?/ “Ho sempre detto che…”

Elena Sofia Ricci conferma l’addio a Che Dio ci aiuti: fan sconvolti e…

Elena Sofia Ricci ha da poco confermato l’addio alla serie “Che Dio ci aiuti”. In un’intervista a Repubblica, l’attrice ha voluto fare chiarezza sulla sua presenza nella settima stagione della serie di successo. In precedenza, sul suo addio erano circolate diverse versioni. Prima del suo annuncio, si era parlato dell’assenza di Elena Sofia Ricci nella settima stagione. Poi però Il produttore di Lux Vide Andrea Bernabei ha assicurato la sua presenza. Elena Sofia Ricci era poi intervenuta sulla presenza di Suor Angela nella serie: “Ho sempre detto che avrei lasciato che Dio ci aiuti e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno. Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”.

L’attrice che per anni ha vestito i panni dell’energica Suor Angela ha deciso di lasciare la fiction di Rai 1 dopo sette stagioni. Al giornalista che le aveva chiesto quale sarebbe stata la reazione dei fan al suo addio, Elena Sofia Ricci aveva risposto: “I fan mi vogliono bene. Si sono dispiaciuti quando ho lasciato Caro maestro, Orgoglio, I Cesaroni, quando è finita Vivi e lascia vivere. Grazie a questo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia. Con i bambini è diverso. Mi fa felice che il pubblico abbia imparato a conoscere me, la persona che sono, non i personaggi che interpreto. Poi ama anche quelli. Vuol dire che non l’ho tradito, ho fatto un buon lavoro”, ha spiegato.

Elena Sofia Ricci, nuova serie in arrivo dopo Che Dio ci aiuti

Elena Sofia Ricci ha abbandonato il ruolo di Suor Angela nella serie Che Dio ci aiuti. Per quale motivo l’attrice ha abbandonato la serie? Con molta probabilità, Elena ha voluto ricominciare dalla sua più grande passione, il teatro. L’attrice toscana è attualmente impegnata in tutta Italia con la tournée teatrale “Le dolci ali della giovinezza”. È risaputo che il teatro porta via del tempo nella carriera di un attore. Dopo sette anni poi, Elena Sofia Ricci ha voluto concentrarsi su altri progetti. Lo stesso accade quando l’attrice scelse di lasciare la serie de I Cesaroni.

Dopo la serie Che Dio ci aiuti, per Elena sono arrivate altre proposte. l’attrice è pronta a tornare su Rai 1 con una serie del tutto diversa, intitolata Fiori sopra l’inferno. Tratta dall’omonimo bestseller di Ilaria Tuti, la miniserie ha come protagonista il commissario Teresa Battaglia. Un’investigatrice esperta, attenta ai dettagli, una profiler di alto livello, che deve fare i conti, oltre che con i suoi casi, con una malattia che le sta portando via la memoria: l’Alzheimer. Un personaggio che ha subito conquistato Elena Sofia Ricci che parlando del personaggio ha spiegato: “Teresa Battaglia è unica. Va oltre il lato oscuro, vede l’umanità anche nell’orrore, filtra tutto con la compassione. Lontane per ambiente e professione, in certe cose ho rivisto in lei mia madre, perché era tosta, ha dovuto farsi valere come scenografa in un mondo di uomini. È forte e fragile. Questo ce la rende vicina, io che ho passato un anno difficile per i miei problemi alla schiena, capisco che vuol dire quando il corpo ti abbandona. Ma se hai una mente fervida e la testa si ammala, cominci a non ricordarti le cose, è durissima. È la paura di tutti”.











