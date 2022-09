Elena Sofia Ricci piange in tv/ “Mia sorella Elisa è meravigliosa, la mia vita…”

L’attrice Elena Sofia Ricci è stata ospite nella giornata di ieri, domenica 25 settembre, del consueto programma pomeridiano di Rai Uno, Da noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini. Ha esordito quasi con le lacrime l’attrice raccontando: “Mia figlia è la cosa più bella che ho fatto”. Francesca Fialdini ha quindi ricordato al pubblico la poliedricità della sua ospite: “Io sono fuori di testa, avevo due mesi liberi questo inverno ma perchè riposarsi quando uno si può complicare l’esistenza. Quindi ho fatto questo lavoro da regista visto che ‘abbiamo un po’ di tempo libero’. Mi è stata commissionata questa Fedra di Seneka”. Poi Elena Sofia Ricci ha proseguito cambiando argomento: “E’ dal 1992 che ho iniziato questo rapporto con la psicoterapia che è una materia che mi affascina tantissimo, l’ho anche studiata perchè mi appassiona perchè penso che la mente umana, la nostra anima e la parte più profonda di noi sia qualcosa di unico e irripetibile che vale la pena perdonarlo”.

Elena Sofia Ricci si è poi soffermata sulla stagione numero 7 di Che Dio Ci Aiuti, il grande ritorno di Suor Angela che però vedrà la sua definitiva uscita dalle scene: “Sono davvero negata nel prendere decisioni. Sono molto lenta e infatti ci ho messo tanto a decidere di smettere di interpretare Suor Angela. Si tratta della serie più longeva della mia carriera. Non riuscivo a separarmi da questo personaggio, che si chiama come mia nonna. Sono stata io a scegliere di darle il nome Angela. Le ho voluto molto bene ma a un certo punto io devo lasciare. Il pubblico lo sa, li ho traditi in continuazione lasciando varie serie. Queste dopo un po’ devono finire. Il mio personaggio non aveva più molto da dire e io ho bisogno di rinascere”.

ELENA SOFIA RICCI: “PER AMORE HO FATTO, ANCHE TROPPO”

Si parla anche di amore, ed Elena Sofia Ricci ha spiegato: “Ho fatto tanto per amore, ha volte ho fatto anche troppo per amore, a volte si pensa di fare bene e invece si fa male, a causa delle nostre fragilità si fa male il bene, penso di aver fatto parecchio – ribadisce – anche tralasciando l’amore per te stessa”. L’attrice ha parlato anche del rapporto con il suo corpo, sottolineando come la stessa abbia di fatto accettato lo scorrere del tempo, ma aggiungendo comunque di vedersi più bella ora, a 60 anni, rispetto a quando era più giovane.

In ogni caso, Elena Sofia Ricci ha aggiunto di aver avuto dei modelli di bellezza da giovane, così come li hanno i ragazzi di oggi, spiegando poi che i social sono di fatto un’arma a doppio taglio, e che la gioventù andrebbe appositamente istruita a riguardo. Grande emozione infine quando giunge il video messaggio della sorella di Elena Sofia Ricci, Elisa Barucchieri: “Elena come regista è fantastica, profonda, libera e rispettosa di tutto, è appassionata, vera. Sono entusiasta di esserle stata accanto e sono orgogliosa come artista e come sorella”. “Accidenti a voi – esclama Elena Sofia Ricci in lacrime, visibilmente emozionata – conoscere mia sorella è stato un percorso molto difficile, lei è meravigliosa una grande coreografa, una danzatrice incredibile, vola, fa danza aerea. E’ bello lavorare assieme, anche per gli altri fratelli non è stato facile, loro son in America. Con Elisa il rapporto è un po’ più prossimo. Ha rimesso in equilibrio tutta la mia vita. Io non so se ci torno qui a gennaio…”.











