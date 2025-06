Elena Sofia Ricci lancia una frecciatina a Claudio Amendola? Cosa sta succedendo tra la coppia storica de I Cesaroni

Elena Sofia Ricci risponde alla frecciatina di Claudio Amendola. Ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi, durante l’Italian Global Series Festival di Rimini, si è tenuta la presentazione della nuova stagione de I Cesaroni, che tornerà presto su Canale 5 a dieci anni dall’ultima messa in onda. Nel corso della conferenza stampa, ad Amendola è stato chiesto conto dell’assenza di alcuni volti storici della serie, come Alessandra Mastronardi, Max Tortora e, appunto, la Ricci. Va ricordato, poi, che i tre attori avevano già lasciato la fiction nelle stagioni finali, tornando solo per brevi cameo.

A quanto pare, a distanza di anni, gli attori in questione non hanno cambiato idea, rifiutando di prendere parte alla settima stagione de I Cesaroni, neppure per una breve apparizione. Una decisione che non è piaciuta ad Amendola, il quale non ha nascosto un certo disappunto. Durante la conferenza, l’attore ha sottolineato come alcuni ex colleghi abbiano spesso snobbato la serie e il ruolo che ha avuto nelle loro carriere, arrivando addirittura a “schifare” pubblicamente il progetto. Per questo motivo, ha precisato che, qualora qualcuno di loro dovesse ripensarci, non è affatto scontato che le porte siano ancora aperte.

Elena Sofia Ricci contro Claudio Amendola: lo scambio social

Chiaramente, le parole di Claudio Amendola non sono passate inosservate, scatenando il caos sul web. Da un lato, c’è chi ha difeso Alessandra Mastronardi, Elena Sofia Ricci e Max Tortora, sottolineando il loro diritto di non voler continuare ad interpretare vecchi personaggi e dedicarsi a nuovi progetti. Dall’altra parte, però, molti hanno supportato Amendola. In tanti, infatti, hanno sottolineato come alcuni degli attori assenti abbiano spesso mostrato un atteggiamento di snobbismo nei confronti della fiction, considerando che avrebbero rifiutato anche una semplice partecipazione nelle nuove puntate.

Le dichiarazioni di Amendola sembrano essere arrivate anche alla Ricci, che poco dopo ha pubblicato una storia su Instagram interpretata da molti come una frecciatina rivolta proprio all’ex collega. Nella citazione che ha condiviso, infatti, si legge: “Chi ti vuole bene, non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti ti rispetta“. Per quanto riguarda Mastronardi e Tortora, invece, i due hanno preferito mantenere il silenzio, senza rilasciare dichiarazioni né commentare pubblicamente la vicenda.