ELENA SOFIA RICCI/ “Suor Angela supereroe fragile. Mi riconosco…”

Elena Sofia Ricci torna a vestire i panni di suor Angela nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai1 incentrata sulle vicende del convento/casa famiglia di Assisi più caotico e anticonvenzionale che (non) esista. La prima puntata – diretta, come le altre, dal regista Francesco Vicario – andrà in onda oggi, 7 gennaio, in prima serata sulla stessa rete. E l’attrice non vede l’ora di condividere col pubblico questo itinerario non tanto di fede, quanto piuttosto di racconto delle vite di una serie di donne comuni tutte segnate da eventi più o meno negativi che hanno caratterizzato le loro vite. Quelli della suora, per Elena, sono panni ‘comodi’ che lei conosce bene. La vera sfida, per quest’anno, è “esplorare territori nuovi, riuscendo a essere sempre freschi e non banali”. Ne parla in un’intervista all’Ansa del 1° gennaio: il suo personaggio, dice, “è come un supereroe fragile. Ci si trasforma in lei, come fosse Catwoman. Suor Angela è suor Angela, non sono io, anche se ovviamente c’è qualcosa di me”.

Elena Sofia Ricci, suor Angela e il suo percorso di crescita

Con questa interpretazione, Elena Sofia Ricci si è guadagnata gli apprezzamenti del pubblico sin dal suo esordio nel 2011. Abbastanza eloquente il fatto stesso che la serie si sia protratta per sei edizioni, tra fuoriuscite e new entry che hanno reso memorabile quasi tutto il suo corso. Si pensi al sofferto addio di Lino Guanciale, per esempio, oppure alla nuova arrivata Simonetta Columbu, due personaggi che hanno contribuito e stanno contribuendo in maniera preminente allo sviluppo della narrazione. Precisamente, in Che Dio ci aiuti 6, vedremo Ginevra interrogarsi ancora sul suo amore per Nico (Gianmarco Saurino), e questo alla luce del ritorno di Monica (Diana Del Bufalo e Azzurra (Francesca Chillemi), che compie i primi passi da novizia non senza qualche ostacolo. La stessa suor Angela si trova a dover risolvere i suoi conflitti con il padre, che non le ha mai perdonato i gravi errori commessi in gioventù.

Elena Sofia Ricci parla delle riprese durante la pandemia

Tra le dichiarazioni riportate dall’Ansa figurano anche quelle di Vicario, convinto che questa sia la stagione più bella. E ciò nonostante i problemi avuti durante le riprese: le puntate, infatti, sono state girate in piena pandemia. A proposito della dinamica del loro lavoro, reso più complicato proprio dall’inevitabile esigenza di rispettare le regole, Elena Sofia Ricci ha ammesso di essersi sentita comunque una privilegiata, perché, appena riaperti i set, ha avuto subito la possibilità di tornare a fare quello che ha sempre fatto. Una piccola conquista in termini di normalità, in questi tempi difficili anche dal punto di vista psicologico. Ovviamente – dichiara – “sono favorevole ai vaccini e fiduciosa nella scienza e nei ricercatori”, per poi chiosare: “L’importante è vaccinarsi”.



