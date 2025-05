Mattatrice sul piccolo schermo con innumerevoli fiction di successo, prossima alla conduzione dei David di Donatello 2025, Elena Sofia Ricci si è raccontata come sempre senza filtri in una recente intervista per il Corriere delle Sera. L’attrice ha ripercorso alcuni momenti della sua vita e carriera, senza dimenticare aspetti privati che sovente si tende a non raccontare. Lei, spontanea come sul set, è tornata su un tema che riguarda la sua vita sentimentale e che già aveva accennato in passato intervistata a Belve. “Ho perdonato Nancy Brilli, è più facile che dimenticare”, queste le parole di Elena Sofia Ricci a proposito del tradimento con il suo ex marito: “Mi ha chiesto scusa, da giovani si fanno errori…”.

La Farfalla Impazzita come finisce? Spiegazione finale/ Giulia Spizzichino simbolo contro le atrocità

Razionale e consapevole Elena Sofia Ricci, come si evince da quanto dichiarato al Corriere della Sera, quando analizza il suo rapporto con Nancy Brilli. Non certo un’amicizia dopo quanto accaduto in riferimento al tradimento con il suo ex marito ma classificato come errore giovanile che è ormai oggetto del passato. Ora attenzione al presente dove non esclude l’amore dalla sua vita; tornata single, l’attrice è pronta a mettersi in gioco ma partendo in primis da se stessa: “Ho bisogno di pensare a me”.

Chi è Elena Sabatini e Franco Restelli?/ La storia dei personaggi del film La farfalla impazzita

Elena Sofia Ricci: “Interpretando Veronica Lario mi sono rivista nei momenti dolorosi della mia vita…”

Dal passato all’amore, fino alla carriera; Elena Sofia Ricci – sempre al Corriere della Sera – racconta di un momento significativo della sua professione. Nei panni di Veronica Lario nel film ‘Loro’, si è cimentata in una scena di nudo integrale: “Mi ha dato coraggio un macchinista dicendomi: ‘Sei bella come il sole’…”, ma ha soprattutto indossato i panni di un personaggio che ha apprezzato in quanto quasi il riflesso di una fase dolorosa della sua vita. “Mi rivedevo nei momenti difficili, della mia famiglia. La sofferenza dei miei nonni e l’alcol che serpeggiava…”.