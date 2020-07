ELENA SOFIA RICCI/ Una interpretazione da standing ovation di “La guerra di Piero” di Fabrizio De André

Elena Sofia Ricci ospite di Una storia da cantare, il programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero in onda questa sera in replica su Rai Uno. Nella puntata dedicata a Fabrizio De André, l’attrice toscana ha voluto rendere omaggio ad uno dei suoi miti. Lo ha fatto alla sua maniera, quella di straordinaria interprete riconosciuta ormai a livello internazionale. In che modo? Fornendo un’interpretazione de “La guerra di Piero” così intensa da sortire una standing ovation da parte del pubblico in studio (la registrazione dell’evento è precedente alla pandemia di coronavirus, ndr). Elena Sofia Ricci non ha nascosto la sua grande emozione: “Ho la salivazione azzerata. Oggi ho avuto un regalo straordinario: pranzare con Dori Ghezzi (prima moglie di Faber, ndr). Stare con lei è stato come stare con Fabrizio De André di cui ho amato tutte le canzoni”.

ELENA SOFIA RICCI A “UNA STORIA DA CANTARE”

La passione di Elena Sofia Ricci nei confronti di Fabrizio De André nasce fin da piccola, come ha raccontato lei stessa a “Una storia da cantare”: “Ero una bambina un po’ particolare. Cantavo le sue canzoni, che sembravano allegre e invece erano tristi. Capendo i testi l’ho amato ancora di più. Io sono stata ad un suo concerto nel 1979 a Genova, poi a Firenze e a Roma. Ero una vera fan e tempo fa a Genova ho chiesto a mio cugino di portarmi in tutti i luoghi delle sue canzoni: Via del Campo, la chiesa di Sant’Ilario…Per me lui è stato un poeta, un poeta che finalmente si studia nelle scuole. E’ giusto che sia così. Tanti giovani lo amano. Le sue canzoni entrano dritte al cuore”. Insomma, parole profondamente sentite quelle di Elena Sofia Ricci, che ha reso omaggio con la sua arte ad un artista formidabile.



